Podcast El Aeropuerto corrobora que proyectos de EPN y AMLO son inviables

¿Cómo surge este proyecto?

—(LW) Hace ya varios meses desde Vice Media Group se empezó hacer una investigación que buscaba responder a las preguntas que todos nos hacíamos sobre qué implicó la conclusión de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) y cuáles eran los factores que llevaron a esta cancelación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Lo que buscábamos era salirnos de la conversación que estaba tan polarizada, que fue llevada hacia la política, y queríamos entender cuáles fueron las causas reales por las que se canceló y si las acusaciones que se hacían por esto estaban construidas sobre piso sólido. Empezamos a realizar esa investigación a cargo de un equipo de colaboradores, los cuales empezaron hacer decenas de entrevistas a expertos, gente involucrada en la construcción del NAIM, políticos, ambientalistas, usuarios, pilotos y a lo largo de cinco episodios pudimos llegar a conclusiones muy interesantes que el público puede escuchar en el podcast.

El comentarista Javier Risco, además de tener a cargo la narración, también colaboró en el proyecto de investigación. / Cortesía

Javier ¿Tu participación se limitó solamente a la narrativa o estuviste involucrado en la investigación?

—(JR) Fue un proyecto interesante porque todos estuvimos muy involucrados en él; cada quien tenía su propia tarea, había periodistas de investigación específicamente, otros de dedicaban a buscar los audios históricos y una de las grandes aportaciones que tiene este podcast es justamente la recuperación de muchísimos audios que, en este país de tan poca memoria, nos olvidamos de varias declaraciones y que a veces no podríamos creer de algunos actores políticos. Otros se encargaron de la producción y cada uno iba como revisando el trabajo del otro, a mí me tocó la narración, sin embargo, también enfrentaba la confrontación de datos viendo cuál me parecía que estaba mal o cuál necesitaba ser confirmado. Creo que cada uno hizo su parte y se complementó del otro. La productora no solamente se dedicó a cortar y pegar audios, sino a mantener una narrativa, a dirigirme en cómo hablar, dónde hablar. Yo sugerí un par de entrevistas, hubo gente de Vice, reporteros de investigación,que fue directamente al lugar. Considero que fue un trabajo muy interdisciplinario.

Un trabajo de esta magnitud y peso noticioso ¿Por qué hacerlo en la plataforma Spotify en la que según mi percepción está más orientada al entretenimiento?

—(JR) El podcast, específicamente en México, es extraño cómo apenas está tomando fuerza en materia informativa. En Estados Unidos ya lleva una década, en la que grandes reporteros desarrollan investigaciones periodísticas en podcast. Considero acertada la apuesta de Vice y Spotify para hacer un podcast con el cual marcar un camino que en México apenas se está desarrollando para la investigación periodística. Creo que hacía falta un documento de esta envergadura para tratar de explicar algo que todavía nos parece inexplicable ¿Qué sucedió con el aeropuerto? Lo mejor es que este es un trabajo que expone hechos, declaraciones pasadas, que viaja al pasado, pero también al futuro para dar una perspectiva de qué va a pasar. Creo que hacía falta en México un trabajo así de ambicioso por un proyecto que todavía sigue en el aire. Lo que se plantea es sencillo, en la Ciudad de México hace falta un aeropuerto desde hace décadas. Muchos gobiernos han tratado de hacer alguno o un proyecto de aeropuerto y nadie lo ha conseguido y es algo que el propio AMLO no lo ha podido consolidar porque no ha dado el proyecto ejecutivo, porque le han faltado varias cosas al aeropuerto de Santa Lucía. No solamente es todo lo que sucedió con el NAIM, esta estructura que surgió desde Fox, que pasó por Calderón, que se entregó a Peña Nieto y que se empezó a construir, entonces ¿por qué se vino abajo? Algo que sí me gustaría señalar es que no fue fácil encontrar las voces; hubo muchas sugerencias de entrevistas a grandes personajes como el recientemente fallecido Gerardo Ruiz Esparza, quien nunca nos contestó el teléfono. De verdad que es muy difícil hablar de un proyecto inacabado como el del aeropuerto. Muchas fuentes se echaron para atrás y te decían que no creían poder hablar del tema aún. Sí es un proyecto con distintas voces, pero sigue siendo difícil de investigar. Creo que el legado que quiere dejar este proyecto de Vice y Spotify es el hecho de juntar a todas las voces en un trabajo periodístico serio sobre algo que todavía sigue en construcción.

(LW) Agregando a lo que dice Risco, uno de los problemas más importantes que enfrentamos como producción fue justamente los accesos. Fue extremadamente difícil conseguir voces que nos pudieran hablar del plan maestro del NAIM porque se siente que es un gran tabú porque hay intereses detrás, porque no quieren perder proyectos con el actual gobierno al que no quieren enfrentar y porque simplemente se quieren olvidar del tema. Nos parece que es fundamental que este tipo de investigaciones toque puertas para poder tener un panorama amplio y sobre todo, balanceado, porque quisimos darle voz a todas las partes. Si escuchan la serie completa se darán cuenta de ello.

¿Cuál fue el hallazgo más importante que se hizo de todo este entramado para la narrativa de El Aeropuerto?

Laura Woldenberg es la productora de este podcast periodístico. / Cortesía

(JR) El hallazgo que más llama la atención son las voces de las personas que trataron de recrear estas historias de personas que todavía se encuentran en el lugar y que aún padecen los hechos de un proyecto inacabado y que no llevó a nada, sino que simplemente le quitaron las tierras a las personas. Está la historia de una mujer que decide nunca salirse de su casa y a pesar de la presión de las constructoras ella decide ampararse y ahí se quedó en medio de las dos pistas. Otro es que también plantea un panorama que no es desequilibrado porque lo único que hace es poner sobre la mesa los hechos, pero sí plantea un panorama muy desorganizado de lo que estuvo en construcción. Complicado fue construir una historia con voces que todavía no quieren hablar.

(LW) El podcast corrobora que ninguno de los dos proyectos el de la administración de Peña Nieto y el de AMLO, son proyectos ideales. En el primero nos dimos cuenta que tenía muchas contrataciones discrecionales, adjudicación directa y que hubo muchas malas prácticas con un plan maestro muy incompleto y desorganizado, que tuvo problemas ambientales como la minería ilegal y la generación de nodos tóxicos que contaminaban y también la contaminación de los mantos acuíferos, en fin, una lista de problemas que cuando tú vas analizando te das cuenta que no era ni sustentable como se había manejado y que tenía muchas fallas en la manera en que se estaba desenvolviendo, sin embargo, al hablar con gente que se oponía al proyecto, pues una vez que ya está tan avanzado, resulta sorprendente que quisieran cancelarlo. Más allá de llevar la conversación hacia sí apoyas la política de un gobierno o de otro, esto da muchas capas de información que te permite digerirlo y tener una visión más informada para que quien lo oiga tenga sus propias opiniones.

¿Qué le dicen al público para que escuche El Aeropuerto?

(JR) Primeramente porque es un tema que sigue en boca de todos los mexicanos, no en este momento, sino un poco antes de que empezaran estas restricciones yo me encontraba en mis redes sociales dos veces a la semana las fotografías de persona quejándose del aeropuerto y también de la gente que pide que haya uno nuevo. Creo que más del 90% de los mexicanos tiene conocimiento de que se canceló, además de que se convirtió en una bandera de campaña de AMLO en la que prometió cancelarlo y terminó siendo así y por esto es que está en la cabeza de la gente. Da un contexto diferente para que la gente esté informada y pueda opinar con hechos y esto es lo que queremos, mostrar una fotografía de lo que sucedió y que cada quien saque sus propias conclusiones. Mucha gente dice que por qué no se quitó todo el tema de la corrupción y se construyó ahí mismo el nuevo, pero es una pregunta que todavía queda en el aire.

(LW) La necesidad de un aeropuerto nadie la cuestiona, el actual es para 32 millones de usuarios y recibió más de 50 el año pasado, sin embargo, a la hora de proponer proyectos que van a solucionar esta problemática necesitamos hacernos las preguntas correctas: ¿qué beneficios va a traer? ¿en qué condiciones se va a generar? ¿cuál es el plan maestro y bajo qué criterios se va a desarrollar? y a partir de esto podemos tener un criterio mucho más informado y estas herramientas te las da este podcast.

También te puede interesar