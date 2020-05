Conceptos y definiciones clave para entender a la economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió dejar de usar conceptos como PIB o calificación crediticia y en su lugar emplear nuevas definiciones para referirse a los aspectos económicos que repercuten directamente en la vida de los mexicanos.

Estos son los conceptos más importantes que rigen y son usados a nivel global, para medir el desempeño de una economía y tener referencias o elementos para hacer mediciones internacionales y tomar decisiones al respecto:

Producto Interno Bruto (PIB)

Es una forma de medir el crecimiento económico de un país; donde se suma el valor de todos los bienes, servicios e inversiones producidos durante un año y se expresa en términos de porcentaje, al cual se denomina tasa de crecimiento.

Tasa de interés

Precio que se paga por el uso de fondos prestables. También se define como el rédito o ganancia que causa una operación, en cierto plazo, y que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce.

Calificación crediticia

Es una puntuación que otorgan las agencias de rating a los créditos o deudas de diferentes empresas, Gobiernos o personas; que se asignan según la probabilidad de que los créditos sean impagados.

Crecimiento económico

Incremento del PIB nacional sin que implique necesariamente mejoría en el nivel de vida de la población; se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional.

Déficit económico

Es el resultado negativo de la diferencia entre los ingresos y egresos, tanto del Gobierno Federal como de las entidades paraestatales de control presupuestario directo o indirecto.

Desarrollo económico

Transición de un nivel económico a otro más avanzado, con mejores niveles de vida para la población y no sólo un crecimiento del PIB. Sus expresiones son: aumento de la producción y productividad per cápita en las diferentes ramas económicas, y aumento del ingreso real per cápita de la población.

Desempleo

Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población en edad de trabajar y con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica alguna.

Deuda pública

Total de préstamos internos y externos que recibe el Estado para satisfacer sus necesidades; los cuales deben ser autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República.

Inflación

Es la tasa de crecimiento promedio –quincenal, mensual o anual- de los precios de una canasta de bienes y servicios; la cual se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El ingreso per cápita

Cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país. Este cálculo se obtiene dividiendo el ingreso nacional entre la población total de un país.

Mercado

Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a compradores y vendedores, para realizar transacciones y establecer precios de intercambio: bursátil, divisas y petróleo, entre los más importantes.

Población Económicamente Activa (PEA)

Es el grupo de personas de 12 años o más que suministran mano de obra disponible –sea o no remunerada- para la producción de bienes y servicios. La constituyen todas las personas que tienen algún empleo y aquéllas que están buscándolo.

Reservas internacionales

Se constituye por las divisas y el oro propiedad del Banco de México, que se hallen libres de todo gravamen y cuya disponibilidad no esté sujeta a restricción alguna.

Volatilidad

Variaciones significativas a menudo impredecibles, en un cierto período. El término, usualmente- se emplea para referirse a la incertidumbre, hechos o noticias súbitas que provocan pérdidas en los mercados financieros.

