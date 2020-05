Quien apueste que no hay coordinación, está equivocado: Sheinbaum

Durante su conferencia diaria, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que existe total coordinación con el Gobierno Federal durante la emergencia por la pandemia de Covid-19: "ya existía, pero ahora es mayor".

Cuestionada sobre el reportaje del periódico estadounidense, New York Times, en el que se asegura que hay un distanciamiento con el Gobierno Federal y discordancia en las cifras de fallecidos, la jefa de Gobierno explicó que "quien quiera apostar a una separación, está equivocado".

"En el caso de los lamentables decesos por Covid-19 también hay coordinación permanente con el gobierno de México. Quien quiera apostar a una separación entre el Gobierno de la CDMX y el Federal, cada uno con su autonomía, apostando a que estamos en descoordinación se va a equivocar siempre. Siempre vamos a estar en coordinación. Siempre lo hemos estado, pero más ahora, en el tema de la pandemia. Hemos estado en contacto con la Secretaría de Salud permanente, al igual que con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras secretarías", explicó la mandataria.

Fuera de la realidad

La jefa de Gobierno indicó sobre los decesos por Covid-19 que "una persona que fallece por Covid debe tener una prueba y hay comités técnicos científicos que en este momento -y en otros momentos- definen cuales son los criterios [para decidir] si una persona fallece por Covid, o no. Estamos en total coordinación y hay transparencia y coordinación permanente".

Indicó que el parece que el objetivo del reportaje es "decir que estamos en conflicto", lo cual "está alejado de la realidad". Sheinbaum hizo hincapié en que todos los días hay una reunión entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, a la cual incluso ha asistido el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. "La apuesta de que hay una contradicción, está muy fuera de la realidad. No sé cuál haya sido el objetivo, no lo voy a cuestionar, pero lo que viene en la nota no es lo que vivimos todos los días".