‘Very happy Mother’s Day!‘, el mensaje de Beatriz Gutiérrez a las mamás migrantes

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó un mensaje por el 10 de mayo a las mamás migrantes que se encuentran en Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, la escritora comentó que decidió extender la felicitación porque la celebración del Día de la Madres coincidió con la que ocurre cada año en el territorio estadounidense, el segundo domingo de mayo.

De ahí que la también titular del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, grabara su mensaje en inglés y en español, según se pudo ver en dos videos compartidos este 10 de mayo por la Embajada de México en EU, vía Twitter.

“¡Hello! How are you United States? We are México City and today is Mother’s Day. I wrote a little letter for you the mother’s over there, and i want to read it, because i don‘t want to make mistakes (…) Have a very, very happy Mother’s Day!”, leyó la escritora.

