CDMX genera al día 2.5 toneladas de “residuos Covid"

En la CDMX se han generado durante estos 53 días de la jornada nacional de sana distancia alrededor de 132 toneladas de desechos clínicos en los hogares, también conocidos como "residuos Covid".

Estos desechos, por recomendación de las autoridades sanitarias, deben de ir en bolsas de plástico y separarse del resto de la basura para evitar ser un foco de infección.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recomienda que en los hogares en donde se hayan confirmado contagios del virus, se suspenda temporalmente la separación de los residuos aprovechables y valorizables para minimizar el contagio durante su manejo.

También se debe rociar esos desechos cuidadosamente con la solución anti Covid-19, que puede prepararse con ⅓ de taza de cloro por cada cuatro litros de agua o cuatro cucharaditas de cloro por un litro de agua, y envolverlos con doble bolsa y almacenados, preferentemente en un lugar ventilado lejos de mascotas o animales que pudieran abrir las bolsas, hasta que sean recolectados.

En cuanto a su recolección, una vez pasados los cinco días recomendados, los desechos deben ser incinerados o confinados en una celda de emergencia separada del resto de los residuos y entregadas para el depósito final.

Te podría interesar: HEINEKEN México realiza importante donación para combatir la crisis Covid-19

Los principales "residuos Covid" que se desechan son cubrebocas, guantes, jeringas y algunas caretas.

El diputado local de Morena Nazario Norberto señaló que hay denuncias vecinales sobre una creciente recolección de cubrebocas usados para ser reciclados y vendidos en la vía pública.

Por lo anterior, propuso cambios a la ley para sancionar con penas de tres meses a 10 años de cárcel y de 500 a dos mil días multa esta conducta, ya que por los efectos del Covid-19, los capitalinos podrían infectarse de manera grave si vuelven a usar estos materiales que ya fueron desechados.

Explicó que se agregará el Artículo 159 bis, para imponer estas sanciones a quien reutilice, recicle, revenda, done, maneje o disponga de instrumentos, materiales, máscaras quirúrgicas, caretas médicas, o cualquier producto similar desechable que ponga en peligro de contagio la salud humana.

Se vuelven a usar las bolsas de plástico

A pesar de que el uso de bolsas de plástico se prohibió en la capital del país desde el 1 de enero, algunas familias han vuelto a recurrir a ellas para el correcto manejo de los "residuos Covid", por lo que se ha vuelto a normalizar su uso “por debajo del agua”.

Esta misma situación ocurre en los restaurantes, en donde se han usado bolsas de camiseta para entregar la comida en los domicilios, remarcó Álvaro Hernández, presidente de los Industriales de Bolsas Plásticas de México (Inboplast).

Te puede interesar: Reconoce Sheinbaum más muertes por Covid-19 que las reportadas

“Las bolsas de tipo de camiseta y otras de rollo juegan un papel indispensable, no me imagino, no preveo, otras formas de poder trasladar los alimentos para levar de una manera rápida, eficiente y segura. Aunque formalmente no se haya dicho que estas bolsas iban a ser permitidas, pues la gente tuvo que abastecerse de este tipo de productos en algunos lugares aledaños ala CDMX para poder cumplir con esto”, destacó.

Lo más visto en Publimetro TV: