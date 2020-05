Neoliberalismo no puede regresar a México con esta crisis económica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la crisis económica será superada con la implementación de su política de dar apoyos económicos a las personas más pobres para reactivar el mercado interno, con lo cual las grandes empresas también se verán beneficiadas.

Aquí te decimos: Esta es la campaña #TodosSomosUno de la Organización Mundial por la Paz

“No podemos seguir con lo mismo de antes, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, porque ante la decadencia, la crisis del modelo neoliberal ya no se puede decir que no hay de otra; sostenemos que hay un proyecto alternativo, el cual tiene como eje dejar de ver a la economía sólo en función del crecimiento del PIB, éste debe ser acompañado de democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar”, dijo desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que los grandes empresarios también se verán beneficiados con el apoyo a las clases con menos ingresos, así como a las medias, ya que si hay más dinero en la base de la pirámide social se va a fortalecer la capacidad de consumo y así mejorará el comercio y la industria.

Te puede interesar: Winia contribuye al esfuerzo de los médicos con importante donativo

“Si se atiende a los más necesitados vamos a garantizar la paz y la tranquilidad para beneficio de todas las clases sociales; además, con la entrada en vigor del T-MEC el 1 de julio se va a reactivar la economía, va a llegar más inversión extranjera, datos de la Secretaría de Economía nos indican que de enero a marzo aumentó la inversión extranjera respecto al mismo periodo del año pasado”.

De acuerdo con el presidente, la principal falla del neoliberalismo es que sus métodos se aplicaron por igual en todo el mundo, sin considerar las características de cada nación, por lo que ante la crisis económica que se vive cada país debe tener su plan de desarrollo que sea acorde con sus necesidades.

CCE pide a gobernadores unir fuerzas contra crisis del coronavirus Ante la falta de coordinación con el gobierno federal, la cúpula empresarial de México reiteró su propuesta de crear una Consejo Económico Nacional

“La aplicación de neoliberalismo en México no tomó en cuenta la gran corrupción que prevalecía, el derroche, lujos, ostentación que se llevaba a cabo desde el gobierno con aviones de lujo, la parafernalia, lo excéntrico, todo lo que no debe hacer un gobierno republicano, ahora se toman en cuenta todos estos elementos, enseñanzas, no tenemos que buscar elementos en el extranjero, es cosa de seguir las lecciones de Morelos, de Hidalgo, de Juárez”.

Finalmente, el mandatario dijo que escribió un ensayo, el cual se pude ver en sus redes sociales, para que la población pueda revisar en qué consiste su proyecto económico.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: