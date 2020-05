Capturan en Estados Unidos a delincuente llamado Speedy González

Pocas historias sobre la captura de delincuentes resultan un tanto cómicas, sin embargo, en esta ocasión, en Estados Unidos, en el condado de Gwinnet, Georgia, la captura de un hombre que lleva por nombre Speedy Gonzalez, quien es acusado por múltiples cargos como falsificación, robo de identidad, entre otros.

Sin embargo, su captura causó que usuarios de redes sociales compararan de inmediato al delincuente con su homónimo personaje de la caricatura de los Looney Tunes, quien es un pequeño ratón que se caracteriza por ser veloz.

De inmediato los comparativos con el delincuente y el personaje cobraron mayor fuerza, pues de acuerdo con versiones de la policía, el presunto delincuente llevaba varios meses tratando de escapar.

Speedy Gonzalez has been captured. He was arrested during a traffic stop on Saturday, April 25, and booked into the Gwinnett County Jail. According to the arrest report, Speedy also has warrants through the Forsyth County Sheriff’s Office.

Details: https://t.co/wQ6KS6i3NY https://t.co/0yZlSNfDe2 pic.twitter.com/J8KORr5CA0

— Gwinnett County Police (@GwinnettPd) April 27, 2020