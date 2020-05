Pese a riesgo, mantienen túneles sanitizadores; expertos insisten en daños a la salud

A pesar de la advertencia que lanzó el subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, sobre el uso de las cabinas sanitizantes en la país como medida de protección contra el Covid-19, empresas y gobiernos se niegan a retirar los túneles que arrojan distintas sustancias con la promesa de desinfectar al usuario.

El desafío:

Publimetro conversó con distintos especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes afirmaron que mantener estos arcos sanitizadores podrían generar un riesgo para los ciudadanos que lo usen., principalmente por el tipo de sustancias que arrojan a la piel.

"Se ha dicho ya en varias ocasiones que se deben retirar estos artefactos hasta que se compruebe su efectividad, es un intento falso de proteger a la gente se corre el riesgo de perjudicarla y darle una falsa sensación de protección y con ello se relajen otras medidas como la sana distancia y el uso del cubrebocas", sostuvo Javier Montana, académico de la UNAM.

Fue a inicios de abril cuando diversos gobiernos, autoridades municipales y dependencias comenzaron con compras de pánico sobre este tipo de túneles que cuestan entre los 40 mil a los 60 mil pesos, sin rendición de cuentas y, en muchos casos, con licitación directa.

Uno de los casos más sonados fueron los 10 túneles que se instalaron en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, por la empresa VivaMX2020, la cual asegura que cambiaron de fórmula en las sustancias que se disparan por los nebulizadores que tiene el artefacto.

No lo recomiendan:

Instalan túneles sanitizantes en distintos puntos de México / Captura de pantalla

Sin embargo, Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para la atención de la emergencia Covid-19, llamó a esperar a que se compruebe el uso de los túneles, ya que de lo contrario se corre el riesgo de impactar la salud de la ciudadanía.

Esto, agregó, a pesar de que varios corporativos y empresas, aseguran que cambiaron la sustancia con la que se baña a la persona en un intento por combatir el nuevo coronavirus.

"No importan si lo mandaron a un laboratorio y se cambió la sustancia o los líquidos para desinfectar a las personas, el tema no es ese; si no la cuestión del propio túnel que es armado por estructuras de metales, y donde su uso, hasta el momento, no se ha comprobado", enfatizó el académico.