CFE no responde al capricho de los privados: Manuel Bartlett

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no está al capricho de los privados” y lo que busca es que el suministro de electricidad no se interrumpa por la intermitencia en que incurren las empresas generadoras de energía eólica y solar.

Así respondió el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, ante la controversia causada por la decisión del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que impedía que nuevas plantas de energía se conectaran al sistema eléctrico nacional.

Señaló que las empresas generadoras de energía eólica y fotovoltaica, no garantizan el suministro y la cobertura de la demanda de electricidad; debido a que sólo trabajan de manera intermitente, cuando las condiciones de viento y sol lo permiten.

“La energía eólica y la energía solar es intermitente; no se genera todo el tiempo. Cuando no hay sol o cuando no sopla el viento, no hay electricidad; y qué pasa, instantáneamente tienen que entrar las máquinas, que son de la CFE” para cubrir el suministro.

“Y sabes, quién paga; nadie. Las empresas eólicas y las fotovoltaicas no le pagan a la CFE el respaldo”; por eso “el Cenace dijo ustedes no pueden entrar ahorita porque van a generar un disturbio, por su intermitencia. Y se esperan a entrar” señaló Bartlett Díaz.

CFE responde a empresarios

Después de que los empresarios pidieron la revocación de dicho fallo y que autoridades de la Unión Europea y Canadá expresaran su desacuerdo, por la exclusión de varias de sus empresas, el director de la CFE recordó que Constitución establece que el Estado mexicano debe cuidar la seguridad de la red.

Sostuvo que “no es justo” que la Comisión Federal de Electricidad subsidie a las empresas que no generan electricidad todo el día; porque ello pone en riego el servicio que demandan millones de mexicanos, especialmente en un momento donde el país enfrenta la emergencia sanitaria del coronavirus.

“Queremos un mercado honesto. Que estos que están diciendo que somos los enemigos, que paguen el respaldo, que paguen la transmisión que no pagan; porque ahora las redes son carreteras libres para ellos.

“Eso no es un mercado, eso es un atraco a empresa que yo dirijo. Y no estoy de acuerdo con que me roben; porque sería yo responsable. La CFE es una empresa pública y, si yo no defiendo a la empresa pública, pues sería castigado; por no defender lo que me han entregado”, puntualizó Manuel Bartlett.

Ante las críticas y señalamientos de que la Comisión Federal de Electricidad no apuesta por las energías limpias, el directivo apuntó que la empresa eléctrica genera una cantidad importante de ésta.

“Tenemos presas en todo el país; tenemos geotermia y tenemos nuclear; esa energía es importantísima y está funcionado para proteger el ambiente mexicano”, concluyó.

Bartlett miente: Concamín

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que director de la CFE, Manuel Bartlett, miente cuando sostiene que las empresas con plantas de energía eólica y solar no pagan por la transmisión eléctrica.

“Las empresas privadas que operan en el mercado eléctrico, sí le pagan a la CFE por usar las líneas de transmisión para transportar la energía que producen hasta sus clientes.

“El pago se realiza mensualmente de acuerdo a la tarifa regulada que determina la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, puntualizó la Concamin, a través de un comunicado.

Por lo tanto, recalcó el organismo privado, “Bartlett miente cuando insinúa que las empresas privadas no pagan por usar las líneas de transmisión”.

