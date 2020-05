Compran celulares y gadgets online pero les llegan productos de limpieza

Debido a las afectaciones que ha causado la pandemia ocasionada por el Covid-19 en México, miles de personas se han visto en la necesidad y obligación de permanecer en casa para evitar brotes y exponer a los más vulnerables. Esto ha obligado que el método de compras tradicionales se tenga que modificar a comprar en línea mediante distintos servicios que ofrecen esta posibilidad.

A través de redes sociales, un usuario publicó en su cuenta de Twitter una queja tras adquirir recientemente un teléfono celular, el cual le llegaría por servicio de paquetería, cosa que sucedió; sin embargo, al momento de abrir la caja, se encontró con que el gadget adquirido no venía en el paquete y fue reemplazado con una barra de jabón.

De inmediato otros usuarios de esta red social comenzaron a responder al Tweet original, dando a conocer casos similares a la mala experiencia que atravesó esta persona, poniendo como ejemplos la compra de computadoras, tablets, entre otros artículos de tecnología, los cuales fueron reemplazados por jabones para ropa, pañales, entre otras cosas.

Yo pedí una matebook de @Huawei y me llegaron pañales, hice mi solicitud de reembolso con @amazonmex y en unos 25 días me regresaron mi dinero completo, sigue el proceso, suerte. pic.twitter.com/DRHR4jDtxa

@AmazonHelp pues no fueron los únicos porque yo pedí una laptop @Dell y me llegaron dos fabulosos..!! Lo que mas coraje me da es que solo te indican que hagas devolución. Yo no quiero eso, no quiero mi dinero de vuelta, quiero mi computadora. Y que le hagan como sea. pic.twitter.com/WQZ7uJW6WE

— Zuleika Gómez ॐ (@aKieLuZeMog) May 25, 2020