“Yo no creía y experimenté en carne propia este virus”, el testimonio de un trabajador del Metro que venció al Covid-19

Después de siete días hospitalizado Braulio venció al coronavirus, quien acepta que era de las personas que no creían en la existencia del nuevo virus.

Internado en la Clínica Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez -lugar que ha recibido una serie de críticas vecinales por su cambio de giro- el técnico en telecomunicaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, logró sortear la muerte después de siete días de pelea, en donde reconoce que jamás había experimentado un dolor como el que le ocasionó el Covid-19.

Su estadía en este hospital le pasó factura a Braulio: noches de insomnio, dolor en las articulaciones y una pérdida de pesos que lo dejó mermado.

Primero fue diagnosticado con laringitis. / Foto: Nicolás Corte.

"Comencé con síntomas el 23 de abril, yo trabajo en el Metro y fue después de esa fecha cuando empecé a sentirme muy mal, por lo que decidí ir a la clínica para que me valoraran, pues ya para ese entonces estaba muy cansado y con malestares; experimenté temperaturas altas y mucha fatiga", lamentó.

Aislado en una de las salas de este centro de salud privado, Braulio relató a Publimetro que primero fue diagnosticado con laringitis, por lo que le recetaron paracetamol y antibióticos para combatir los síntomas que presentaba; sin embargo, conforme pasaron los días su estado salud empeoró.

"Pasaron siete días con el tratamiento y los dolores se agudizaron; empecé con diarrea, con dolores de cabeza intensos, dolores en las articulaciones; primero en las rodillas, después en los codos y luego en los tobillos, me sentía desorientado", externó.

“A pesar de que soy una persona que no tiene vicios, como fumar o tomar alcohol, el virus me atacó de una manera sumamente agresiva y bastante fuerte. Las temperaturas no cedían, no podía dormir, cuando me levantaba para ir al baño me costaba muchísimo respirar, fue ahí cuando decidí ir al hospital", soltó Braulio.

Detalló que le costaba muchísimo respirar después de ir al baño o caminar unos metros y el dolor de cabeza era insoportable, aún con todo y el suministro de medicamentos, por lo tomó finalmente la decisión de asistir a un hospital, después de no presentar mejorías con el primer tratamiento que le recetaron.

"Yo era de las personas escépticas, que en algún momento pensó que el coronavirus era algo exagerado, pero desgraciadamente me tocó a mí, pude experimentar en carne propia este virus y les puedo decir que es algo cierto, que es algo muy complicado de lidiar, es un dolor que no había sentido nunca jamás en mi vida y que pensé que no lo lograría", soltó Braulio a una horas de recibir su alta en la clínica.

Por ello, el trabajador hace un llamado a la reflexión entre la ciudadanía que sigue sin creer en este virus, ya que acepta que puso en riesgo a su familia y compañeros de trabajo tras no acatar las medidas que desplegó el gobierno federal para contener al Covid-19.

"Véanse en mi espejo, no creía en el coronavirus o al menos no pensé que fuera tan fuerte, quizá pude haber evitado contagiarme de haber tomado otras medidas y no ser indiferente, incluso pude haber contagiado a mi familia, a personas que yo amo, por eso me deja un gran lección de vida esta experiencia", aceptó.