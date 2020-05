Trump prepara orden ejecutiva contra empresas de redes sociales

El presidente Donald Trump se dispone a firmar el jueves una orden ejecutiva que busca limitar las protecciones legales a las empresas de redes sociales, poco después de que Twitter colocó advertencias de contenido a dos de sus tuits.

La orden ejecutiva en preparación instruye a las agencias del Poder Ejecutivo, incluyendo la Comisión Federal de Comunicaciones y a la Comisión Federal de Comercio, investigar maneras de imponer nuevas normas sobre las redes sociales. Numerosos expertos opinan que no se podrá hacer mucho sin la acción del Congreso.

Ya antes el gobierno había considerado una medida similar, pero la canceló al percatarse de que no sería legal y que violaría el derecho a la libertad de expresión y el principio de la desregulación económica.

Al respecto, Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Twitter, publicó en la red social: "En última instancia, hay alguien responsable de nuestras acciones como empresa, y ese soy yo. Por favor, deje a nuestros empleados fuera de esto. Continuaremos señalando información incorrecta o disputada sobre las elecciones a nivel mundial. Y admitiremos y poseeremos cualquier error que cometamos".

This does not make us an “arbiter of truth.” Our intention is to connect the dots of conflicting statements and show the information in dispute so people can judge for themselves. More transparency from us is critical so folks can clearly see the why behind our actions.

— jack (@jack) May 28, 2020