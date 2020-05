Anonymous reaparece y filtra nombres de personalidades relacionadas con red de Epstein

Luego de tres años de inactividad, la cuenta de especialistas en hackeo a nivel mundial ‘Anonymous’ ha reaparecido y con ella una nueva serie de archivos con información detallada sobre casos como la red de trata infantil de Jeffrey Epstein, quien tras ser condenado por tráfico de menores se suicidó en la cárcel.

Dentro de las revelaciones que hizo Anonymous acerca de esta nueva acción por parte del conocido grupo de hackers, destacan la filtración de un libro denominado el ‘blackbook’ de Epstein, el cual contiene 92 páginas con nombres de los involucrados en la red de tráfico de menores del fallecido multimillonario estadounidense.

Personalidades importantes del mundo estarían involucradas en la red de Epstein

Dentro de la lista contenida de las 92 páginas que de acuerdo con Anonymous corresponderían a la agenda personal de Jeffrey Epstein, se encontraron nombres vinculados como el del príncipe Andrew de Inglaterra, quien mantenía una gran relación amistosa con Epstein.

Asimismo, Ivanka Trump y el propio presidente de los estados Unidos, Donald Trump aparecen en esta lista, señalando fuertemente al presidente estadounidense de estar relacionado con abusos infantiles y de ser el responsable del asesinato de Jeffrey Epstein.

Otros nombres que a pesar de que no se ha comprobado su relación y el grado de complicidad, aparecen en las listas difundidas por Anonymous son los de: Tony Blair, ex primer ministro británico, Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos y Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York.

Bueno, me he leído las 92 páginas de los archivos del blackbook de Epstein filtrado por Anonymous hace unas cuantas horas. De hecho, me he tomado la molestia de compararlo con los documentos filtrados hace más o menos un año. Abro hilo de las personas importantes listadas: pic.twitter.com/5theLI3feq — Meri (@mariamariwana) May 31, 2020

También posee acusaciones en contra de la policía de Minneapolis, acusada en el asesinato de George Floyd

Las protestas por el asesinato de George Floyd han llevado a Anonymous a llevar a cabo un ciberataque, el cual provocó la caída del sitio web del Departamento de Policía de Minneapolis.

Además, mediante un video colgado en redes sociales, Anonymous compartió una grabación en donde advierten que expondrán los crímenes del Departamento de Policía de Minneapolis al mundo entero, pues señalan que 193 personas han sido asesinadas por cuerpos policiales de Minneapolis.

“Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas, al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen derecho a hacer lo que quieran”, expone Anonymous.

El grupo hacktivista Anonymous ha lanzado un comunicado condenando la situación en EE.UU y manda un mensaje directo a Donald Trump. En las últimas horas interfirió las radios policiales de Chicago y bloqueó el sitio web de la policía de Minneapolis. pic.twitter.com/wpEOzT7olr — Imágenes Históricas (@HistorieEnFotos) May 31, 2020

