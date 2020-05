Médicos del INER y La Raza, además del Covid-19, batallan contra censuras y aislamiento

Sin tiempo de asimilar la muerte de amigos y familiares, médicos y enfermeras enfrentan el acoso de vecinos, discriminación de la ciudadanía y el estrés que les han causado las extenuantes jornadas laborales a causa de la pandemia por coronavirus.

Con turnos de hasta 12 horas continuas, ellos son la primera fila que combate el Covid-19, son los profesionistas de bata blanca de diferentes hospitales de la Ciudad de México, quienes enfrentan la epidemia con represalias y falta de equipo de calidad para protegerse contra el nuevo virus.

La historia de un sobreviviente al Covid-19:

En medio de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el fin de la cuarentena, personal médico mantiene las protestas al exterior de hospitales en reclamo a la falta de materiales para atender a los pacientes que dieron positivo.

Otros han sido acosados y censurados por sus jefes tras levantar la voz y exhibir las condiciones en las que laboran en hospitales como La Raza y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Foto: Cortesía.

Publimetro conversó con diferentes trabajadores de bata blanca del INER, La Raza y del Siglo XXI, quienes relatan sus experiencias a más de dos meses de que se declaró el primer contagiado de coronavirus en México.

Uno de ellos es Erik Hernández, enfermero asistencial en el Centro Médico Nacional La Raza, quien reconoce que ha sido complicado lidiar con esta pandemia al interior de los hospitales donde se lleva la principal batalla contra el Covid-19.

Consulta las investigaciones de #PublimetroDominical

“Comienzo desde casa con un protocolo que consiste en bañarme y llevar una muda de ropa, así como mi uniforme médico. Llegando al hospital se sanitiza todo y posteriormente nos colocamos cubrebocas, caretas y todo el equipo de protección: es nuestro ritual”, sostuvo.

Acepta que las jornadas laborales se han vuelto muy pesadas debido al crecimiento del registro de personas que dan positivo y la letalidad de esta nueva enfermedad donde, precisa, no respeta edad ni género.

Otras de las situaciones que tienen que soportar, dice, son las agresiones que reciben por parte de la ciudadanía e incluso acoso por vecinos y residentes de la colonia donde vive, pues ser médico hoy en día es sinónimo de peligro.

“Todos estamos luchando, ciertamente tenemos muchas necesidades de material, pero estamos en el frente de batalla todos los días, buscamos muchos protocolos de seguridad e higiene para no ser un foco de infección”, lamenta.

Rodrigo -a quien cambiamos de nombre por seguridad- se unió a la plantilla de trabajadores del INER por la emergencia sanitaria, también ha tenido problemas de ansiedad, le cuesta trabajo conciliar el sueño y ha tenido que asimilar agresiones verbales de personas que saben de su trabajo.

Foto: Ángel Cruz.

Este profesionista también siente miedo de salir de casa y contagiarse del nuevo virus que ha afectado también a colegas y amigos de diferentes centros de salud.

“Tengo miedo de contagiar a mi novia que vive conmigo, de salir y que me agredan, de no poder contener esta pandemia, de que los esfuerzos, por más que se hagan, no sean suficientes”, relató al exterior del INER.

Mientras que los trabajadores del Hospital Siglo XXI están a punto del colapso, debido las dobles jornadas de trabajo, el desgaste emocional de ver gente morir todos los días por Covid-19 los tiene fatigados.

Alzar la voz por la falta de insumos les ocasionó una serie de castigos al interior del hospital, censura por las autoridades de este centro de salud, sostienen.