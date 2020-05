Cápsula de SpaceX se acopla a la Estación Espacial Internacional tras 19 horas de trayecto

La cápsula tripulada por los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken arribó con éxito la mañana de este domingo 31 de mayo a la Estación Espacial Internacional, en donde quedó suspendida justamente debajo de la estación y ahí en punto de las 9:16 horas, tiempo de México se completó un trayecto de más de 19 horas.

El acoplamiento a la Estación Espacial Internacional fue exitoso tras una serie de maniobras que se llevan a cabo de manera automática, mientras que los dos astronautas se prepararon para incorporase a las tres personas que residen en la EEI.

De esta manera, la tripulación de la NASA a bordo de la cápsula Dragon Crew, suministrada y operada por la compañía privada. SpaceX completó de manera exitosa el primer vuelo espacial con humanos.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

Though it was orbital night during docking, it is a new day for human spaceflight! pic.twitter.com/JhLeZPEBEq

— Victor Glover (@VicGlover) May 31, 2020