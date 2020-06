¿Qué es Antifa? el grupo al que Trump considera como terrorista

Cada vez son más las ciudades en las que las protestas por la muerte de George Floyd han terminado en un caos que ha alarmado al presidente Donald Trump, quien ha llegado a considerar como una organización terrorista nacional al movimiento ‘Antifa’ al cual culpa de estar detrás de todas estas movilizaciones en territorio estadounidense.

Sin embargo, en estas protestas han estado involucrados no solo miembros de distintos movimientos, pues la sociedad ha comenzado a alzar la voz, situación que ha generado que en casi 40 ciudades de Estados Unidos se decrete toque de queda por la intensa ola de protestas que se viven.

¿Qué es 'Antifa'? grupo al que Trump cataloga como terrorista

El grupo o movimiento Antifascista es mejor conocido como ‘Antifa’, el cual tiene creencias políticas inclinadas hacia la izquierda y desde hace algún tiempo en Estados Unidos han alzado la voz a favor de poblaciones que son minoría y oprimidas y están en contra de las élites y lo que esto conlleva.

La ‘Antifa’ comenzó a tomar mayor fuerza desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues dejan en claro su evidente disconformidad con los ideales que ellos mismos consideran ‘derechistas’.

Fue curiosamente en 2019 cuando dieron de qué hablar tras un enfrentamiento ante un grupo de extrema derecha denominado ‘Proud Boys’, el cual ha ido en aumento y se caracteriza por defender a Donald Trump.

¿Cuáles son los orígenes del grupo Antifa?

Existen diversas teorías sobre el origen del movimiento Antifascista en Estados Unidos. La más popular data a la década de 1980 en el Reino Unido, esto de acuerdo con el historiador Mark Bray, autor del libro 'Antifa: The Anti-Fascist handbook’.

Sin embargo, medios como el Huffington Post, el movimiento se remonta a la época de la Alemania Nazi como una nueva célula perteneciente al Anti-Fascist Action, que tuvo su auge durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Cuáles son los argumentos de la lucha de Antifa?

Scott Crow, ex organizador de Antifa, ha explicado en más de una ocasión la causa por la que este grupo lucha. Siendo la gran actualidad que atraviesa el mundo y la poderosa influencia de las élites en los gobiernos y medios para manipular a la sociedad.

Asimismo, Crow, argumentó que usan la violencia como defensa propia, además de que consideran que la destrucción de propiedades no equivale a violencia, motivo por el que forma parte de sus ideales.

“Hay un lugar para la violencia. ¿Ese es el mundo en el que queremos vivir? No. ¿Es el mundo en el que queremos habitar? No. ¿Es el mundo que queremos crear? No, pero nos opondremos.

“Existe esta mentalidad de ‘Vamos a hacerlo’ (luchar contra las personas que consideran racistas) y está la mentalidad de ‘Golpéalos con sus botas’ que se remonta muchas décadas a las confrontaciones que tuvieron lugar, no solo aquí en el sur de Estados unidos, sino también en Europa”, agregó Crow.

“Y así vamos a causar conflicto, a callarlos donde estén, porque no creemos que los nazis o los fascistas de cualquier tipo deban tener un amplificador”, sentenció.

Publimetro TV recomienda