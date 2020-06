Elevan cargos contra policía acusado en muerte de George Floyd

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, elevó este miércoles a asesinato en segundo grado los cargos contra Derek Chauvin, el ex policía que provocó la muerte del afroamericano George Floyd. Los nuevos cargos pueden conllevar una sentencia de hasta 40 años de prisión.

También se presentarán cargos contra los otros tres agentes involucrados en la detención de Floyd, según confirmó a través de su cuenta en Twitter la senadora Amy Klobuchar.

"Este es otro paso importante para la justicia", declaró Klobuchar.

Derek Chauvin fue arrestado el pasado viernes. Inicialmente afrontó cargos por asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Los otros tres oficiales que participaron en la detención de Floyd —Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao— también fueron despedidos.

Previamente transcendió que Chauvin fue trasladado al correccional de la ciudad de Oak Park Heights, la instalación con el nivel de custodia más alto en el sistema penitenciario de Minesota, cuyos reclusos "requieren un mayor nivel de seguridad".

