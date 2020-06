Japón recomienda no viajar a 18 países más, incluido Cuba

El Gobierno de Japón emitió hoy una nueva orden que recomienda a sus nacionales evitar cualquier viaje a dieciocho países más, incluyendo varios latinoamericanos, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus.

El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo este viernes en una rueda de prensa que esos países pasan a estar en el nivel 3 de riesgos, lo que implica que las autoridades niponas recomiendan cancelar cualquier viaje a esas naciones.

Entre los países agregados a este grupo de naciones se encuentran Cuba, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Son naciones, dijo Motegi, con las que existe poco cruce de viajeros con Japón.

