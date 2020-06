Él es Jesús Torres, acusado de ser responsable de marchas violentas en Guadalajara

Tras las protestas realizadas en Guadalajara, Jalisco, el pasado jueves 4 de junio por la muerte de Giovanni López bajo custodia policial, destacó un perfil en redes sociales. Se trata de Jesús Torres, activista conocido por publicar videos -principalmente en Facebook- en los que demuestra ser simpatizante de Morena. También trata temas "políticamente incorrectos", que van desde negar la existencia del Covid-19 en México y formas de curar enfermedades mortales como diabetes, entre otros.

Jesús Torres ha sido señalado como una pieza clave para demostrar que Morena organizó las manifestaciones del jueves en Guadalajara. Incluso, el canal de YouTube "Contrapeso Ciudadano", lo califica como "el enviado de Morena", mientras que el periodista Obed Campos, en su columna "Once Varas. Agitador de profesión", publicada en SDP, indica que "el oficio de agitador profesional existe en México, si no, que alguien explique la presencia del mismo [Jesús] Torres en las protestas pasadas contra la cervecería Constellation Brands en Mexicali que fue cancelada por una supuesta consulta a la voluntad popular a finales de marzo pasado".

Jesús Torres publicó una serie de videos en su cuenta de Facebook en marzo pasado. Aparece en las manifestaciones contra la cervecería Constellation Brands, en Mexicali. En las mismas imágenes se ve a Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba.

Jesús Torres y Rubén Albarrán / Foto: facebook.com/salvador.torresvaldez/

Tengo armas para los que me quieran apoyar: Jesús Torres

Uno de los clips más conocidos de Torres en estos momentos es en el que asegura que en caso de Golpe de Estado "como en Bolivia", él está dispuesto a tomar las armas.

“A mí no me van a ver en una manifestación pacífica. A mí no me van a ver marchando en apoyo. Me van a ver echando chingadazos en la pinche la calle”, mencionó en la grabación. "Ahí tengo un chingo de armas para los que me quieran apoyar, porque no soy el único. Somos un chingo, somos millones que estamos dispuestos a dar la vida”, agregó.

Según el periódico El Norte, propiedad de Grupo Reforma, fuentes extraoficiales del Gobierno de Jalisco acusan a Jesús Torres de ser uno de los provocadores de los disturbios del jueves.

En un video reciente negó haber sido enviado por Morena a la protesta en Guadalajara. También a la consulta en Mexicali. "¿Voté por Morena?, claro. ¿Soy militante de Morena?, no soy militante de Morena y lo que vemos aquí prácticamente fue el hartazgo y la indignación, pero de la juventud", dijo.

¿Quién es Jesús Torres?

De acuerdo con su perfil en Facebook, es músico, compositor y cantautor, aunque no haya videos públicos desempeñando alguna de esas actividades. También es un escéptico de la pandemia de Covid-19, a la que llama "falsemia". Además, destaca por criticar movimientos como el feminista en México, a las que llama "feminazis". También es un constante detractor del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano. Aparentemente vive en Guadalajara.

Torres fue señalado en redes sociales de ser un agitador. Esto, luego de que Alfaro acusó que los manifestantes más violentos fueron instigados desde la ciudad de México por el presidente Andrés Manuel López Obrado. También aseguró que los disturbios fueron orquestados desde "los sótanos del poder".

Entre sus videos también existen algunos en los que menciona conocer la cura para enfermedades como la diabetes. De igual forma, asegura que la "regeneración" del pie diabético puede lograrse con "hojas pezuña de vaca".