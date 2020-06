Notarios y derechos humanos certificarán actuación de policías en manifestaciones

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, adelantó que notarios públicos y la propia Comisión de Derechos Humanos capitalina certificarán la actuación policial durante las movilizaciones en la CDMX.

En conferencia de prensa, expuso que trabajan en un protocolo de actuación policial que garantice seguridad a los asistentes a una manifestación, a reporteros, policías, mobiliario urbano y que al mismo tiempo evite abusos policiacos.

Aprende más de: Se busca a personas que han ayudado en México para premiarlas

“Siempre lo he dicho, nosotros venimos del movimiento social y siempre pensamos que las manifestaciones pacíficas es la mejor manera de protestar socialmente, esa es nuestra convicción y siempre vamos a pensar así y más hoy, pero también siempre estuvimos en contra del abuso policial y eso es lo que tenemos que manifestar. Y en el caso de la actuación o de estas manifestaciones, precisamente por eso, estamos buscando el mejor protocolo de actuación policial que pueda haber”, argumentó.

En este sentido, indicó que ya están en contacto con el Colegio de Notarios y la Comisión de Derechos Humanos para que puedan certificar de manera permanente la actuación policial en las movilizaciones.

“La fuerza policial tiene que actuar siempre buscando la paz y la seguridad en la ciudad, y no puede haber abuso policial. Entonces, esa es la orientación general, son las instrucciones que le he dado al Secretario de Seguridad Ciudadana y lo que le he pedido a la secretaria de Gobierno y a Tomás (Pliego) para que establezcan este grupo de coordinación y al mismo tiempo de capacitación, de formación permanente”, apunto.

La mandataria capitalina detalló que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, aceptó trabajar para la creación de estos protocolos y capacitación de elementos de la policía; de la misma manera informó que pidió a la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, tomar en cuenta las opiniones de organizaciones civiles para dicho fin.

“Como ustedes saben, también trabajamos con organizaciones civiles, también le pedí a Rosa Icela, nuestra secretaria de Gobierno, que esté en coordinación con ellos y que se generen protocolos de actuación muy claros que por un lado, eviten que haya daño a personas y por otro lado, no haya en ningún momento represión y abuso de la fuerza”, explicó.

Lo más visto en Publimetro TV: