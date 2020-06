El ‘Mijis’ acusa investigación en su contra por parte de la fiscalía

El diputado Pedro Carrizales, mejor conocido como el 'Mijis’ denunció a través de sus redes sociales acusaciones en su contra por parte de la fiscalía local, de ser el organizador de las manifestaciones en las que elementos policiales de San Luis Potosi detuvieron a 7 supuestos sospechosos, los cuales solicitó que se dieran informes sobre su estado físico y la situación legal.

El diputado del PT expresa que tras ayudar a estos siete ciudadanos detenidos supuestamente con violencia por parte de la policía y sin argumentos previos, ha salido a la luz una investigación en su contra, en la que se le acuda por ser el principal organizador de estas movilizaciones en la capital de San Luis Potosí.

@FiscaliaSLP dado que es un tema de interés social, pedimos que garantizando los derechos de los implicados, aclaren públicamente el estado físico y la situación legal de los detenidos en las manifestaciones del día de hoy. ✌🏽😓@JMCarrerasGob https://t.co/lHJrSFYvRO — El MIJIS (@mijisoficial) June 6, 2020

“No mamen, por querer ayudar a la banda detenida ayer, ahora me están diciendo que yo organicé las movilizaciones y me están investigando en la fiscalía. La neta yo no me acalambro, solo pido se cumpla la ley y se verifiquen las detenciones. Al topón”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter.

No mamen, por querer ayudar a la banda detenida ayer, ahora están diciendo que yo organicé las movilizaciones y me están investigando en la fiscalía. La neta yo no me acalambro, solo pido que se cumpla la ley y se verifiquen las detenciones. Al topón! ✌🏽😡 — El MIJIS (@mijisoficial) June 6, 2020

El 'Mijis’ condena ataque contra policía

Sobre el ataque del cual fue víctima un policía el cual resultó con graves quemaduras tras prenderle fuego, Pedro Carrizales el ‘Mijis’ exigió justicia, señalando que este tipo de actos van encaminadas a la violencia por la cual se protesta en este tipo de movilizaciones.

“Así es como poco a poco nos convertimos en eso contra lo que se supone ‘luchamos’. ¡Que se haga justicia!, escribió el diputado, en un tweet acompañado del lamentable suceso que vivió el elemento de la policía.

Así, es como poco a poco nos convertimos en eso contra lo que se supone “luchamos”. ¡Que se haga justicia! ✌🏽😡 pic.twitter.com/O6c9lJTbQy — El MIJIS (@mijisoficial) June 5, 2020

