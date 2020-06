Banco Mundial prestó 2,130 mdd a México en un lapso de 18 meses

Luego de que la Secretaría de Hacienda y el propio Andrés Manuel López Obrador confirmaran haber recibido un préstamo de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial (BM), se dio a conocer que en lo que va del gobierno de AMLO, se han pedido en total 2 mil 130 millones de dólares, los cuales se han distribuido en cinco préstamos a lo largo de estos 18 meses.

De acuerdo con información de Milenio, dicha cifra es inferior a lo que el Banco Mundial otorgó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues especifican que durante el sexenio anterior, se recibieron en total 2 mil 331 millones de dólares en un total de 12 préstamos; es decir, 201 millones de dólares menos que lo que suma actualmente el gobierno de AMLO.

Asimismo, se dio a conocer que el documento expedido por el Banco Mundial revela que los préstamos que ha realizado a través del programa Financiamiento de Políticas de Desarrollo (FPD) “apoyan parte de la respuesta de las autoridades a la crisis económica y social desencadenada por la pandemia global de Covid-19”, señala el documento.

Estos han sido los préstamos que el Banco Mundial ha otorgado al gobierno de AMLO

Como ya se señalaba, en total en los 18 meses de gobierno por parte de Andrés Manuel López Obrador, México ha recibido un total de 2 mil 130 millones de dólares por parte del Banco Mundial, esto a través de cinco préstamos distribuidos de la siguiente manera.

1- 28 de marzo de 2019

Se registró un monto aprobado por un total de 400 millones de dólares. Dinero que estuvo destinado para aumentar el financiamiento de créditos a pequeñas y medianas empresas.

2- 18 de junio de 2019

Tres meses más tarde de haber recibido el primer préstamo por parte del BM, el gobierno de AMLO y Hacienda registraron un segundo financiamiento por 500 millones de dólares. Mismos que estuvieron destinados al apoyo de ‘Esfuerzos de México para profundizar la inclusión financiera’.

3- 6 de febrero de 2020

A principios del presente año se registró otro préstamo, en esta casión por un total de 110 millones de dólares, el cual de acuerdo con la investigación, estuvo destinado a la ‘modernización de los sistemas de finanzas públicas’.

4- 27 de febrero de 2020

A finales del mismo mes de febrero se registró una entrada de 120 millones de dólares por parte del Banco Mundial, siendo así el cuarto préstamo en un lapso 14 meses de gobierno. Este dinero estuvo destinado a la ‘seguridad y resistencia del agua en el Valle de México’.

5- Junio de 2020

Este nuevo préstamo fue por la cantidad de mil millones de dólares y en la conferencia matutina de este lunes 8 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de una ‘operación de rutina’, y que se solicitó desde el año pasado.

AMLO afirmó que no aumentará la deuda

En la conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el préstamo que recientemente se dio a conocer por parte del Banco Mundial a México, se solicitó desde 2019, además resaltó que la deuda no aumentará en términos reales y enfatizó la implementación del plan de austeridad por parte de su administración.

“Lo del crédito es una operación de rutina, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente en relación al PIB. Estamos tomando algunas medidas de austeridad”, explicó.

