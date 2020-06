Policías exigen liberar a compañeros detenidos por agresión a Melanie

Poco más de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), protestaron de manera pacífica al exterior de la instalaciones de la Unidad de la Policía Metropolitana-Faunos, para exigir la liberación inmediata de sus dos compañeros que fueron detenidos y consignados por la agresión de la joven Melanie, quien resultara lesionada el viernes pasado, luego de asistir a una protesta.

Dos elementos de la policía fueron puestos en prisión preventiva por agredir a una joven de 16 años / Cuartoscuro

Los policías inconformes exigen también a los encargados de la Seguridad Pública, apoyo y mejores condiciones para cuando salen a realizar su trabajo, sobre todo, en las marchas en las cuales aseguran, son golpeados, insultados y humillados sin poder defenderse, pues de lo contrario son detenidos y enviados a prisión.

Como parte de su inconformidad, mujeres que también se manifestaron, explicaron que de no contar con el apoyo de sus superiores y respaldo al momento de hacer su trabajo, no saldrán este día a las calles, pues se tiene programada otra protesta feminista a las 14:00 horas.

Las protestas surgen tras la violencia de elementos de seguridad contra una joven de 16 años / Cuartoscuro

"Estamos cansadas de cómo nos tratan en las marchas y de la falta de apoyo de los jefes y la jefa de Gobierno, nos mandan a que nos golpeen, ordenan que no haya represión y estamos indefensas, si no quieren que le hagamos nada a los anarquistas, pues que no nos manden y que quemen toda la ciudad, así no vamos a salir a las calles", explicó María Esther, una mujer policía que amaga con no salir a cuidar las protestas.

#CDMX | Un Colectivos de mujeres se manifiestan tras las agresiones que sufrió la joven Melanie por parte de policías capitalinos, en día pasados. pic.twitter.com/UUAYaMJkwE — Héctor M. Juárez G. (@HectorJuarezG) June 8, 2020

