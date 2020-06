Nube de polvo del Sahara llegará a México este martes

Desde hace ya algunos días se ha hablado sobre la llegada de una nube de polvo del Desierto del Sahara a territorio mexicano. Ahora, el Cenapred confirmó que es este martes cuando se espera su llegada por la Península de Yucatán, asimismo el Centro Nacional de Prevención de Desastres, destacó que no representa peligro alguno.

Este fenómeno se repite año tras año y no tiene consecuencias peligrosas consigo, pues con la llegada de este polvo, los atardeceres se tornan rojizos y la nubosidad se vuelve escasa.

Why is the tropical Atlantic so quiet? Believe it or not, dust from the Sahara Desert! Here's a look at the next few days- showing more and more of it' pic.twitter.com/SNqFkHjUc7

— Eric Burris (@EricBurrisWESH) June 16, 2020