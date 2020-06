Trabajos en Santa Lucía en jaque por adeudos y obras de mitigación pendientes

Comuneros de San Miguel Xaltocan, en el municipio de Nextlalpan, Estado de México que es gobernado por Morena, mantienen detenidas con un plantón, desde hace nueve días, las obras del aeropuerto internacional de Santa Lucía y advirtieron que no se van a mover hasta que el gobierno federal les pague las 128 hectáreas de tierra en donde se pretende construir esta nueva terminal aérea.

Arturo Arellano, comunero de este pueblo, explicó a Publimetro que su movimiento no tiene tintes políticos, que no se oponen a la construcción del aeropuerto, que su única intención es recibir el pago por estas tierras y también piden que se comience con la construcción de obras de mejora en la comunidad, las cuales forman parte de la mitigación por las construcción del aeropuerto.

El bloqueo continuará, advierten los comuneros. / Foto: Cuartoscuro

“Sedatu y el gobierno federal se están contradiciendo: el gobierno primero dijo que sí nos iba a pagar y ahora la Sedatu dice que no ¿a qué estamos jugando? Se cumple o no se cumple. Definitivamente el plantón no se va a levantar, no los vamos a dejar trabajar hasta que se empiecen a hacer las obras del pueblo de Xaltocan y el pago de las 128 hectáreas”, comentó.

Precisó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario debería estar presente para darle la cara a la población, pero hasta ahora no lo han visto. De igual forma, subrayó que las obras de mejora prometidas consisten en la construcción de escuelas, un deportivo y el cambio de red de drenaje del pueblo, entre otras cosas.

Por último, sostuvo que no son tontos para ceder 128 hectáreas como hace crear la Sedatu.

El bloqueo afecta la construcción de la terminal aérea. / Foto: Cuartoscuro

José Anselmo Solares, otro de los comuneros, indicó que cada una de estas 128 hectáreas valdrían entre tres a cuatro millones de pesos, es decir, que demandan el pago de alrededor de 500 millones de pesos.

A su vez, la Sedatu explicó que el 10 de marzo de 2019, en asamblea general, se acordó se que declararían terrenos nacionales alrededor de 749 hectáreas, de las cuales 621 serían entregadas legalmente y con escrituras a la comunidad, según el listado que ésta definiera, y las 128 restantes serían cedidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y el Proyecto Aeroportuario para la construcción de la terminal aérea.

El municipio de Nextlalpan, de donde son los comuneros, es gobernado por Morena. / Foto: Cuartoscuro

Asimismo, la dependencia federal apuntó que se acordó el pasado 18 de junio, junto con la comunidad, que a más tardar en el mes de septiembre iniciarán las obras de mejoramiento urbano en el pueblo.

“Cabe señalar que tras la publicación del Acuerdo de Declaración de Terrenos Nacionales de abril de 2019, surgieron intereses de particulares ajenos a la comunidad que interpusieron un amparo contra esta acción de Sedatu. Los mismos intereses que desde antes habían impedido que los comuneros de la región pudieran regularizar su propiedad como comunal”, precisó la Sedatu.

