Landau rechaza haber dicho que no es oportuno invertir en México

El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, lanzó un tweet en el que aclaró su participación de este jueves en un foro con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) en donde, dijo, no desincentivó la inversión en México.

"Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego", apuntó en su mensaje en la red social.

Se está reportando que yo comenté esta mañana a la CONCAMIN que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego.

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 25, 2020