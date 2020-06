Resolverán conflictos matrimoniales, penales y mercantiles de manera virtual

A partir de este lunes 29 de junio, el Poder Judicial de la CDMX pondrá en operación un servicio gratuito de mediación y facilitación virtual de conflictos como incumplimiento de pagos, contratos de arrendamiento y controversias por matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia.

Lo anterior, con el propósito de que las personas construyan una solución satisfactoria en casos de controversias en las materias civil-mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes. Esta facilitación virtual de conflictos estará conducido por un mediador o facilitador.

Por medio de esta herramienta, las personas podrán acceder, de manera virtual, a procedimientos voluntarios por los cuales dos o más involucrados en una controversia aceptan construir acuerdos satisfactorios, con el acompañamiento de un tercero designado por el Poder Judicial, quien será es un profesional capacitado en mediación o facilitación.

Además, cabe destacar que el convenio que se alcance por ambas partes será totalmente válido y exigible por la vía de apremio ante la autoridad jurisdiccional.

En materia civil, son mediables por este sistema conflictos derivados de la celebración, verbal o escrita, de contratos de arrendamiento, comodato, compraventa de muebles o inmuebles, prestación de servicios, copropiedad, otorgamiento de crédito, administración de un inmueble, obligaciones pendientes de pago, entre otras.

¿Qué conflictos se podrán resolver?

En materia mercantil, las que derivan de relaciones entre comerciantes: comisión mercantil, pagarés, cheques o contratos de otorgamiento de crédito, arrendamiento o factoraje financiero por entidades financieras, reclamo de pago de seguros e incumplimiento de pagos por derechos de autor.

Respecto a la rama familiar, controversias que resultan de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, o en las que se tengan hijos en común aun sin este tipo de relaciones; asimismo, las relacionadas a personas unidas por lazo de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, y las que surjan de esas relaciones con terceros, además de sucesiones testamentarias e intestamentarias si hay nombramiento de herederos.

Por lo que hace a facilitación en materia penal, para llegar a acuerdos reparatorios derivados de hechos delictuosos de querella, culposos o patrimoniales sin violencia; además, para planes de reparación en cuyos casos el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por delito con media aritmética de la pena de prisión que no exceda cinco años, y no haya oposición fundada de la víctima. Además, los de la etapa de ejecución de sentencias, una vez que cause ejecutoria la misma.

En cuanto a facilitación en materia de justicia para adolescentes, acuerdos reparatorios por delitos en los que no procede la medida de sanción de internamiento, excepto la violencia familiar; plan de reparación dictado en auto de vinculación a proceso, y por hechos previstos como delito en los que no procede la medida de sanción de internamiento, además de que no haya oposición fundada de la víctima; asimismo, en planes de reparación en la etapa de ejecución con medida de sanción, por hechos señalados como delito una vez que cause ejecutoria.

Para atender al público interesado en estos servicios, es necesario comunicarse al teléfono 5591564997, extensión 8080, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, en donde se les brindarán los requisitos, los cuales pueden ser consultados a detalle en el micrositio https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/cja/mediacion-facilitacion/.

