Sismo reaviva pesadilla de 19-S y corrupción: aparecen 40 nuevas familias de damnificados

El último sismo de 7.5 de magnitud terminó por fracturar el Edificio 52, de la Unidad Habitacional Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ahí ya no podrán vivir más de 40 familias que, a partir del 23 de junio pasado, tuvieron que pernoctar en hoteles o con familiares, hasta nuevo aviso.

Los daños a este inmueble fueron denunciados desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que apresuró la inclinación de la infraestructura de la zona, a tal grado que se tuvo que apuntalar meses después del fenómeno natural.

Sin embargo, pese a los escritos y peticiones de los residentes para valorar el edificio, la administración anterior ni tampoco el gobierno actual tomaron cartas en el asunto, incluso el Plan de Reconstrucción de CDMX, los dejó fuera, por lo que los gastos de mitigación tendrán que costearlos las 40 familias damnificadas de esta zona de la ciudad.

Incluso, urgieron -desde el pasado sismo- al comisionado para la Reconstrucción en capital del país, César Cravioto, a incluirlos en el presupuesto de rehabilitación y reconstrucción de edificios con afectaciones por este fenómeno, pero les negaron la solicitud, bajo el argumento de que el inmueble contaba con daños de hundimiento diferencial desde tiempos atrás.

Al respecto, el gobierno de la alcaldía Gustavo A. Madero informó a los representantes del Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo en 2019 que el inmueble presentaba daños que comprometían su estabilidad, por ello, llamó a apuntalar el inmueble con el objetivo de evitar su derrumbe.

La corrupción inmobiliaria juega un factor clave en daños:

Es más, unos días antes del sismo, autoridades de la demarcación notificaron a los vecinos de esta zona, que debían desalojar el edificio debido a la granizada que se presentó en el mes de junio y en donde se agudizó la inclinación de los departamentos.

Ante ello, diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX, exigieron incluir a los damnificados del sismo del pasado martes 23 de junio en el Fondo de Reconstrucción y que no queden a la deriva.

“Con el reciente sismo de 7.5 fueron desalojadas alrededor de 200 personas ante el inminente riesgo de que caigan sus edificios, situación que genera incertidumbre entre los afectados de la Unidad Habitacional Lindavista-Vallejo, porque todavía no tienen una respuesta clara ante el problema que viven”, advierte el diputado panista Diego Garrido López.

En entrevista con Publimetro, el legislador local, aseguró que las familias quedaron en el limbo, ya que no existe certeza respecto a su patrimonio desde hace tiempo, pese a sus peticiones para atender el riesgo que representa este edificación para cientos de personas.

"No fuimos el día del sismo porque queríamos evitar politizar el tema o se interpretara la ayuda de otra manera; decidimos no acudir pero vamos hacer contundente nuestro apoyo a este sector de la población, incluso elaboramos un Punto de Acuerdo para que formalmente se pidiera a la comisión de reconstrucción tomarlos en cuenta, aunque se decidió no votarlo como urgente y obvia resolución por Morena en el recinto de Donceles y Allende", lamentó Garrido.