Estas son las ciudades con la gasolina más cara

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, dio a conocer que gasolineras en Guaymas, Coatzacoalcos y Monclova son las ciudades donde se tiene la gasolina y el diesel más caro en México, de acuerdo con el último balace.

“Tenemos que el precio más alto para la gasolina regular lo encontramos en una gasolinera de Guaymas, Sonora, lo encontramos en una región del noroeste, 20 pesos con 88 centavos por litro, esto sí, súper pasados de rosca, 4 pesos 54 centavos es el margen que tiene esta gasolinera con la gasolina regular”, expresó durante su reporte matutino en Palacio Nacional.

Mientras que, la más económica está en una franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, a 16 pesos con 51 centavos por litro, con un margen de 18 centavos por litro.

La gasolina premium más cara se vende en franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, en 21 pesos 14 centavos por litro con un margen de 89 centavos y la más económica en Atlixco, Puebla, de la marca BP, 16 pesos 39 centavos con un margen de 18 centavos.

Por su parte, el diesel más caro se vende en la franquicia Exxon Mobil en Monclova, Coahuila a 20 pesos 65 centavos por litro con un margen de 3 pesos 50 centavos por litro, en comparación con una gasolinera de G500 de Tampico, Tamaulipas que tiene un margen de 35 centavos nadamás y da un precio al público de 17 pesos con 90 centavos.

"Si revisamos los promedios por marca en esta semana que acaba de concluir, tenemos que los más caros siguen siendo Arcos, RedCo, Shebron y Shell, mientras que las más económicas son G500, Total, Repsol y Orsan”, abundó el funcionario.

Sheffield informó que, se realizaron 261 atenciones a quejas y denuncias a través de la app litro por litro, a través de 198 visitas formales.

A su vez, dos gasolineras no se dejaron verificar en Tapachula, Chiapas y Jantetelco, Morelos y cuatro en Chihuahua, con problemas en sus bombas verificadas de no dar litro por litro, no permitieron la colocación de sellos, por lo que agregó, regresarían a dichas sucursales con apoyo de otras instancias.

Finalmente, se realizaron 55 verificaciones, 46 sin infracción, siete con infracción y dos más, no se dejaron verificar.

