Diputada de Morena "se echa para atrás" y niega haber pedido prohibir Airbnb

Pese a que en el artículo 17 de su iniciativa para una nueva Ley de Condominios capitalina, establece claramente que los habitantes no podrán utilizar su propiedad, "para hospedaje de carácter temporal, como lo que ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades", ahora la autora de dicha propuesta, Leticia Estrada Hernández, diputada local de Morena, niega esa propuesta.

"Nunca propuse afectar a esa plataforma, porque hasta yo la utilizo cuando salgo de vacaciones. Por el contrario, pido sea regulada para mejor convivencia entre los vecinos de los condominios de la capital", afirmó en entrevista con El Universal.

Reconoció que su iniciativa está en posibilidad de ser corregida, dado que apenas fue turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, donde los 17 integrantes podrán aportar su opinión a los 80 artículos que conforman esta nueva Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México.

Dicho artículo 17, establece: "Las personas condóminas no podrán utilizarla en contravención a su destino y uso de suelo autorizado, ni hacerlo servir a otros objetos que los contenidos expresamente en la Escritura Constitutiva de Condominio".

Además, pide adicionar al mismo artículo: "En los inmuebles sujetos a régimen condominal, se prohíbe realizar actividades de tipo industrial, comercial o de servicios, y por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal, como lo ofrece la plataforma Airbnb y otras modalidades semejantes".

Aunque ahora la legisladora de Morena niega su contenido, "porque hasta yo utilizo Airbnb cuando salgo de vacaciones. Por el contrario, pido sea regulada para mejor convivencia entre los vecinos de los condominios de la capital", afirmó.

Sin embargo, estas plataformas de hospedaje pagaban 3% de Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, por el que el Gobierno capitalino recaudaba alrededor de 4 millones 340 mil pesos anuales, pero a partir de este año este porcentaje le fue incrementado al 5%, "por lo que, obviamente, esperaban mayor recaudación, pero por la contingencia será menor a lo del año pasado", dijo la diputada local del PAN, Patricia Báez Guerrero.

De allí que el presidente de dicha Comisión, Fernando Aboitiz Saro, considera que el tema de las plataformas, debe verse de una manera más amplia, no es simplemente prohibir o no, es regular y, para eso, no solo debe verse como un tema de régimen en condominio, sino en turismo, protección civil, desarrollo económico , seguridad ciudadana y movilidad.