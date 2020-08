Habrá vigilancia especial y diálogo con manifestantes violentos; si falla, serán detenidos

El gobierno de la CDMX le apostará al diálogo y al encauzamiento policial o acompañamiento focalizado de manifestantes violentos durante las protestas sociales, y si esto no funciona, los uniformados actuarán y trasladarán al Ministerio Público o a los juzgados cívicos a las personas que cometan algún delito como agresiones, robos o saqueos.

Continúa leyendo: Cóndores de la SSC se han usado 48 veces como ambulancias aéreas

Asimismo, todos los policías que participen en las manifestaciones deberán tener su número de identificación visible en el casco y chaleco, lo anterior forma parte del acuerdo para la actuación policial en las marchas y reuniones que fue dado a conocer por la Secretaría de Gobierno y la Comisión de los Derechos Humanos de la CDMX.

El documento señala que en caso de identificar que alguna personas porte o exhiba en las marchas un objeto que pueda causar lesiones a terceros, se le conducirá a una zona de menor riesgo para establecer un diálogo y, mediante persuasión, lograr que entregue dicho objeto, sin impedirle continuar en la protesta.

Los policías deberán portar un número de identificación en su casco y chaleco. / Foto: Cuartoscuro

“El encauzamiento tiene el objeto de que no se detenga toda la manifestación, no es nuestra aspiración ir al lado de una expresión pública todo el tiempo, sino únicamente cuando hay una comisión de una conducta que puede atentar contra los propios manifestantes, es decir, una atención extraordinario que se va a dar cuando haya violencia. En una manifestación normal no hay encauzamiento en la CDMX”, detalló el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez detalló que si el diálogo falla, los policías harán una valoración entre el riesgo y la fragancia para poder actuar.

Se busca proteger la libre protesta y la seguridad de los asistentes. / Foto: Cuartoscuro

“Dependiendo de la valoración de riesgo y flagrancia, entonces se pasará de la persuasión verbal a otros elementos si es que se configura un delito o una falta administrativa, es decir, vas pasando de uno a otro hasta llegar, y esperemos que no, a instrumentos de inmovilización que no serán letales… podría haber detenciones”, indicó.

Siempre que un policía haga uso de la fuerza, deberá presentar ante su mando inmediato superior, un informe puntual y detallado con la finalidad de documentar y evaluar el comportamiento policial.

Foto: Cuartoscuro

Asimismo, el protocolo señala que los policías no podrá ser sancionado por negarse a cumplir con una orden que consideren inconstitucional o violatoria de derechos humanos, es decir, reprimir o castigar a manifestantes.

De igual forma, el personal policial tiene derecho a la protección de su vida e integridad personal, al respeto a su dignidad como seres humanos y a su autoridad por parte de sus mandos y de la ciudadanía.

Lo más leído:

El 24 de agosto comienza ciclo escolar por TV pública y privada El secretario de Educación federal señaló que no existen condiciones para reanudar clases de forma presencial

Encuentran dos cuerpos en Guanajuato con mensaje del Cártel de Santa Rosa de Lima Tras la captura de José Antonio Yépez ‘El Marro’ las autoridades de Guanajuato encontraron un par de cadáveres de los cuales se responsabiliza el Cártel de Santa Rosa de Lima