Ingresos públicos de México, difíciles de sostener: CEESP

Los ingresos públicos de México están sostenidos en fuentes que son difíciles de sostener; que a mediano plazo afectarán las recuperación de la economía, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Señaló que en los próximos meses las finanzas publicas tendrán una trayectoria similar a la recesión económica que enfrenta el país; porque la recaudación está sostenida en recursos “de una sola vez”; como los acuerdos que hizo el SAT para cobrar adeudos fiscales de las grandes empresas.

El CEESP indicó que durante el primer semestre de 2020 los ingresos tributarios tuvieron un aumento marginal anual de 0.1% real; que fue impulsado por el incremento de 1.3% en la recaudación por concepto del impuesto sobre la renta (ISR).

Refirió que tal comportamiento en la recaudación “parecería sorprendente”; considerando la fuerte recesión que se vive. Pero –apuntó- según las autoridades hacendarias, es consecuencia de las medidas instrumentadas para fortalecer el cumplimiento de los contribuyentes y combatir la evasión fiscal.

“Ello sin duda refleja los acuerdos con grandes contribuyentes que se han dado recientemente; mediante los que se saldaron adeudos fiscales que estaban siendo controvertidos.

“Por todo indica que son fuentes de recursos no recurrentes y que pronto la recaudación tributaria caerá pronunciadamente en sintonía con la actividad económica”, puntualizó el organismo de análisis de la IP.

Consumo e ingresos caen

A través de su último reporte semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado refirió que la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó 0.6% anual y fue 15 mil 100 millones de pesos inferior a lo programado.

Lo anterior, apuntó, en línea con la caída del consumo y como consecuencia de la propia debilidad de la actividad económica y la pérdida de empleos, así como del confinamiento sanitario.

En este contexto, el organismo evidenció que la principal fuente de dinamismo de los recursos del sector público fueron los ingresos no tributarios; que entre enero y junio sumaron 194.6 mil millones de pesos; 65.2% mayor real a lo obtenido el año pasado.

Refirió que ello fue consecuencia del uso de activos financiero no recurrentes; como la recuperación de los fondos que habían sido destinados a fideicomisos públicos, por 51 mil 100 millones de pesos; incluido el Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que aportó 21 mil 600 millones de pesos.

“En suma, el comportamiento de los ingresos públicos en el primer semestre fue positivo, dado el contexto de contracción económica. No obstante, dicho resultado se apoya en buena medida en el uso de recursos de una sola vez, no recurrentes, por lo que no se podrá contar con ellos en el futuro”, evidenció el CEESP.

