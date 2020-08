Estas son las fotos de Mariana Rodríguez que no le gustarían a Samuel García

El matrimonio de Mariana Rodríguez y Samuel García, se encuentra en medio de una fuerte polémica por los reclamos que le hizo el político mexicano por "enseñar mucha pierna" en un video.

Sin embargo, en su cuenta de Instagram, existen imágenes más reveladoras de la guapa influencer que seguramente no cuentan con la aprobación de su marido.

Rodríguez Cantú cuenta con un millón de seguidores y en su instagram comparte imágenes en las que resaltan sus rutinas de belleza, outfits, poses, mascota y paisajes en donde se encuentra.

Y es que entre el material de moda y belleza de Mariana, destacan algunas fotos en donde luce con traje de baño en una piscina.

Mariana Rodríguez es esposa de Samuel García. / Instagram: marianardzca

Las imágenes que la joven comparte con sus seguidores cuentan con poses en las que muestra más de lo que al político mexicano le gustaría.

Las múltiples criticas al senado de MC sirvieron para que en su cuenta de Twitter asegurará que dejaría "esa mala costumbre" de hacer bromas machistas, además dijo que ya se había disculpado con su esposa.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY

— Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020