280 mil alumnos de la CDMX podrían dejar escuelas privadas debido al Covid-19

Alrededor de 280 mil estudiantes de escuelas privadas de la CDMX podrían abandonar esta modalidad de enseñanza debido a la crisis económica que genera el Covid-19.

El presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), Alfredo Villar, explicó a Publimetro que el 40% de los alumnos a nivel nacional que se encuentran en escuelas privadas podrían emigrar a escuelas públicas y que en la CDMX este porcentaje sería mayor.

En la capital del país, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay 629 mil 578 alumnos que estudian en escuelas particulares, es decir, que más de 280 mil estarían en riesgo de emigrar.

“La CDMX se combina con la zona conurbada también, entonces es ahí donde tenemos el gran riesgo de que más del 40% de los alumnos se vayan de las escuelas particulares”, comentó.

Más del 50% de los alumnos que estudian en escuelas particulares de la CDMX cursa la educación básica, y la administración capitalina ya adelantó que no les dará apoyos.

A decir de Alfredo Villar estro no les quita el sueño, pues la educación básica de la CDMX es responsabilidad de la SEP, aunque hasta ahora tampoco se han acercado las autoridades federales para apoyarlos.

“El secretario de educación no se ha comunicado con nosotros y lo estamos buscando pata ver qué es lo que podemos hacer, es lamentable esta situación. En lo que respecta a la jefa de gobierno de la CDMX, no hay problema porque ella no maneja el sector educativo de la CDMX, ese todavía no está descentralizado en la CDMX”, comentó.

Empleos en riesgo

Destacó que a nivel nacional están en riesgo 200 mil empleos por la situación que viven las escuelas privadas, y llamó a los padres de familia a acercarse con los directores de estas instituciones para ver qué clase de facilidades les pueden dar en el pago de colegiaturas.

Por último, comentó que dar clases por televisión afectará la enseñanza de los menores, pues no habría ningún tipo de interacción con los alumnos. De igual forma, indicó que las escuelas privadas utilizarán plataformas como zoom para dar sus clases.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, sostuvo que el regreso a clases a distancia tendrá un impacto mayúsculo en las niñas, niños y adolescentes dadas sus expectativas para que el Covid-19 desaparezca y finalmente puedan retomar sus actividades de manera presencial.

Total de alumnos en educación privada:

Hombres: 308 mil 315

Mujeres: 321 mil 263

