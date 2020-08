Trump confirmó que EAU e Israel acordaron establecer relaciones diplomáticas

El presidente Donald Trump dijo el jueves que Emiratos Árabes Unidos e Israel han acordado establecer relaciones diplomáticas plenas como parte de un acuerdo para detener la anexión de tierras ocupadas que los palestinos reclaman como parte de su futuro estado.

Con ello, los Emiratos son el primer estado árabe del Golfo Pérsico y el tercer país árabe que da ese paso.

Luego de enviar un tuit sobre el acuerdo, Trump dijo a la prensa en la Oficina Oval de a Casa Blanca que se trataba de “un momento verdaderamente histórico”.

“Ahora que se ha roto el hielo, preveo que otros países árabes y musulmanes seguirán a los Emiratos Árabes Unidos”, dijo.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020