"Buen Fin de una semana completa, mejor alternativa para 2020": José Manuel López

El Buen Fin 2020 necesita “una semana completa” de ofertas y ventas; para lograr un impacto efectivo en la reactivación de la economía mexicana, señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos.

En una entrevista con Publimetro, explicó que el sector empresarial y la Secretaría de Economía analizan y negocian la estrategia para agregar más días al evento; y con ello, atraer al mayor número de compradores.

¿El Buen Fin se realizará en agosto o septiembre, como se dijo la semana pasada?

– Esa es una propuesta, como tantas que se han hecho, en busca de cómo dinamizar el proceso de reactivación económica del país. Sin embargo, el diseño del Buen Fin considera varios aspectos importantes, que nos indican que debe realizarse en noviembre, como ha sucedido desde su inicio.

¿Por qué en noviembre y no en agosto o septiembre?

– Realizarlo en agosto, cuando la mayor parte de los estados están en naranja y rojo, no abonaría a que acudieran los consumidores. En septiembre, ya sería muy optimista, que hubiese un cambio fundamental en el semáforo; y estaríamos muy cerca al fin de semana largo del 20 de noviembre, cuando tradicionalmente se realiza el Buen Fin.

¿Por qué sí, en noviembre?

– En noviembre se cumple lo acordado con el gobierno, de adelantar el aguinaldo o una parte de éste, para la primera quincena del mes; lo cual, es seguido por muchas empresas, para dar la liquidez necesaria a los compradores.

También hay un cambio de temporada para el invierno, desde textiles, hasta electrónica; que permite a las empresas renovar sus inventarios y tener las mejores ofertas. Además se acerca el periodo de vacaciones y se adelantan las compras de los regalos de Navidad.

De igual forma hay que tomar en cuenta que muchas empresas estuvieron cerradas tres o cuatro meses; y que apenas están reactivándose. Creo que necesitaríamos un respiro para que se siga llevando a cabo el Buen Fin en las fechas en las que estaba programado.

¿Y qué hay sobre la posibilidad de que el Buen Fin dure una semana?

– Esa otra de las propuestas que se analiza; que este año ­–por única vez- no sólo fuera durante el fin de semana largo del Aniversario de la Revolución Mexicana: viernes sábado, domingo y lunes, sino que se extendiera a una semana completa; para evitar concentraciones masivas en los establecimientos, lograr un mayor tiempo de ventas y tener una oferta más consistente.

¿Esta propuesta ya está en la mesa de negociaciones con la Secretaría de Economía?

– Sí. No te lo estoy diciendo como un hecho; pero son de las alternativas que se analizan. Así como está la propuesta de adelantarlo, también está el otro punto de vista donde creemos que se debe conservar la fecha y ampliar el Buen Fin a una semana.

¿Esta última propuesta sería más eficiente en términos comerciales y económicos?

– Sí. Eso es lo que opinamos en Concanaco Servytur.

¿Para noviembre las empresas y comercios ya podrán ofrecer descuentos y promociones? ¿O será un reto difícil de cumplir?

– No, no, no. Por su puesto que lo tendrán que hacer. Los márgenes –de ganancias- tendrán que ser más estrechos; pero precisamente el gran desafío es presentar ofertas atractivas que motiven a la compra; que aumenten el consumo y que traigan un proceso de reactivación comercial, en los servicios y el turismo.

¿Cuál será el objetivo en materia de ventas para este Buen Fin?

– El año pasado hubo una derrama económica de 120 mil millones de pesos. Y es ahorita prematuro estimar si alcanzaríamos la cifra, porque las circunstancias son muy distintas a las que teníamos entonces.

¿Cuántas empresas podrían participar este año?

– Esperamos conservar el número de participantes. El año pasado participaron alrededor de 200 mil empresas. No hablamos de 200 mil sucursales; sino de 200 mil empresas; lo que significa que el número de establecimientos siempre es mayor.

¿Ya están preparando alguna estrategia para alcanzar estos objetivos?

– Sí, por su puesto. No se van a hacer los anuncios de las estrategias en este momento; pero estamos trabajando desde mediados de julio en la preparación y organización del evento; porque hay que hacer mucho trabajo conjunto.

La pandemia mostró que las ventas por Internet son clave, ¿cómo va a explotar el mercado digital durante el Buen Fin 2020?

– Desde hace varios años que una parte importante de las ventas se realizan por medios digitales; pero este año se espera que el incremento sea mucho mayor; precisamente por los cambios en los paradigmas de comercialización que nos dejará el coronavirus; y entre todo esto vamos a lanzar aplicación.

¿Cuál sería el mensaje final, para que los consumidores estén pendientes del Buen Fin?

– El mensaje o el comentario final sería que, de esta crisis, no salimos solos se necesita de la coparticipación de autoridades, sociedad civil y sectores productivos.

Todos juntos tenemos que hacer nuestra parte; tenemos que ser responsables y solidarios; y esa manera empezar la reactivación económica. Será un camino que va a ser largo, que va a ser complicado y que va a ser difícil, pero que saldremos adelante, como hemos salido otras crisis anteriores.

