Fuertes terremotos sacuden sur de Sumatra, en Indonesia

Dos fuertes terremotos, de magnitud 6.8 y 6.9 grados en la escala de Richter, ​​sacudieron el sur de Sumatra en Indonesia este miércoles, dijo el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC).

El primer sismo tuvo una profundidad de 10 km, dijo EMSC, y tuvo su epicentro a unos 144 kilómetros al suroeste de la localidad de Bengkulu.

Mientras que el segundo, el cual sucedió con apenas cinco minutos de diferencia, tuvo una profundidad de 10 km, con epicentro a unos 128 kilómetros al suroeste de Bengkulu.

Hasta el momento, no fue necesario activar la alerta de tsunamis por parte del Centro Protección Civil de Indonesia.

Además de que no se han registrado estructuras dañadas o heridos.

Indonesia se encuentra en el "Anillo de fuego" sísmicamente activo del Pacífico y a menudo sufre terremotos y tsunamis.

strong #earthquake shakes Southwest of Sumatra, #Indonesia 18 min ago. More info at: https://t.co/tdrUViDutP pic.twitter.com/K3b48t7A0J

— EMSC (@LastQuake) August 18, 2020