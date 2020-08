"No me disculparé por tener relaciones consensuadas con adultos": Alcalde en Massachusetts

La carrera por el Congreso de Massachusetts entró en polémica, a raíz de que las revelaciones de que Alex B. Morse, alcalde de Holyoke, Massachusetts, fue acusado de usar "su posición de poder para obtener ventajas románticas o sexuales", incluidas las relaciones sexuales con estudiantes de la UMass y otros escuelas en el Five College Consortium.

Morse, el alcalde abiertamente gay más joven de Estados Unidos, aseguró que estas relaciones fueron consensuadas.

“Cuando recibí ese correo electrónico hace un par de viernes alegando que hice que los estudiantes se sintieran incómodos… como humano, nunca querría incomodar a alguien y necesito honrar esa verdad. Pero luego descubrí durante la última semana que se trataba de una difamación política clandestina contra esta campaña”, respondió Morse durante el debate que afrontó contra su rival al Congreso, Richard E. Neal, D-Springfield, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara.

Hace una semana, el College Demócratas de Massachusetts y sus secciones en la Universidad de Massachusetts Amherst y Amherst College publicaron una carta en la que se describen las acusaciones en contra del alcalde norteamericano.

Ante esta denuncia, Morse recalcó que vive su vida sexual como cualquier otra persona, y que lo hace con otros hombres adultos.

“Nunca he violado la política de UMass. Cualquier afirmación en contrario es falsa. Como he reconocido, he tenido relaciones consensuales con otros hombres, incluidos estudiantes matriculados en universidades locales que conocí usando aplicaciones de citas”.

Los funcionarios de UMass han dicho que están investigando si el comportamiento de Morse viola alguna ley federal del Título IX sobre acoso sexual y discriminación.

Morse dijo que está "seguro de que una investigación completa sobre estos asuntos limpiará mi nombre por completo de cualquier conducta poco ética", pero dijo que reconoce que "algunos estudiantes se sintieron incómodos con las interacciones que tuvieron conmigo".

El político estadounidense aseveró, en su discurso de campaña realizado el pasado 9 de agosto, que las acusaciones invocaban "estereotipos anti-gay ancestrales".

“Continúo esta campaña consciente del hecho de que mi vida personal, y mi actividad sexual consensuada, estarán sujetas a escrutinio y fijación que son demasiado familiares para otros miembros de la comunidad LGBTQ”, dijo.

Morse, quien fue elegido alcalde en 2011 a la edad de 22 años, busca un lugar en el congreso del estado de Massachusetts, en las elecciones primarias que se realizarán el 1 de septiembre.

