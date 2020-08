Este es el modus operandi para robar computadoras de vehículos

En varias zonas de la Ciudad de México, principalmente en los estacionamientos de centros comerciales, supermercados y calles aledañas, los delincuentes aprovechan los descuidos de los conductores para robar autopartes, sobre todo las computadoras de los vehículos, así como otros objetos de valor e incluso la despensa.

Las víctimas se dan cuanta de lo ocurrido hasta que intentan prender su coche y no arranca, por lo que al revisar el motor se dan cuenta que falta la computadora, pero también los espejos y cualquier otro objeto que sea atractivo para los asaltantes.

Claudia, víctima de robo afuera de una plaza comercial, relató que al dejar estacionado su coche cerca de una plaza comercial, cuando regresó vio las puertas y la cajuela abierta, por lo que pidió ayuda de un policía.

“Trato de prender mi carro y me dice seguramente fue la computadora y es efectivamente cuando vamos a la parte delantera ya no traía la computadora, cuando llega otro policía y le dice ya checaron la computadora de adentro y pues también se la llevaron. Fueron 35, como 50 mil pesos ya con lo que me robaron más lo que le he invertido a mi carro para arreglarlo”, declaró a Noticieros Televisa.

El delito ocurrió el pasado 25 de julio en la calle Parroquia casi esquina con avenida Universidad, en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la página de Datos Abiertos de la Ciudad de México, desde 2016 a la fecha en esa calle se ha registrado 253 denuncias por varios delitos, como robos, fraudes, abusos, lesiones y falsificación de documentos.

Vecinos de la zona narraron que algunas veces han logrado ver cuando abren los coches y comienzan a sacar las cosas o robar las autopartes, por lo que avisan a la policía y en ocasiones han logrado detener a los responsables.

Otra mujer víctima de robo contó que en dos ocasiones han abierto su auto en el estacionamiento de un centro comercial, lo cual ocurrió en menos de 10 minutos en lo que bajó a hacer un encargo.

“La recomendación es que no dejen objetos a la vista, que se cercioren que efectivamente esté bien cerrado su vehículo, pero sobre todo, que ingresen a los estacionamientos de las plazas comercial. Aprovechan el descuido de las personas para cometer su ilícito. Hemos detectado el robo de autopartes en 10 segundos, hemos detectado el robo de vehículo estacionado en 45 segundos”, concluyó César Barrientos, coordinador de Seguridad Ciudadana en Benito Juárez.

(Con información de Noticieros Televisa)

