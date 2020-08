“Cuando se lucha por una causa todos aportamos”, dice AMLO sobre video de su hermano

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la entrega de dinero a su hermano Pío, por el ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León, se trató de aportaciones, pero en el caso de Emilio Lozoya es corrupción, además de haber una notoria diferencia en los montos, aunque dijo que de todas maneras se hará una investigación al respecto.

“El caso de Lozoya es tan fuerte esto que mis adversarios sacaron unos videos de mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en 2015, desde luego nada que ver con estas cantidades. Cuando se lucha por una causa todos aportamos, yo viví muchos años en la oposición de la cooperación de mucha gente, había una cuenta en la banco en la que millones de mexicanos aportaron para este cambio y erradicar la corrupción”, dijo en su mensaje sabatino.

Agregó que el movimiento que encabeza se hizo con el apoyo del pueblo, pero aún así debe investigarse a David León y a Pío López Obrador.

“Un buen juez por su casa empieza, si un familiar mío comete un delito debe ser castigado y yo también estoy en condiciones de declarar, no sería la primera vez que lo hago, señalando actos de corrupción y también defendiéndome, he salido ileso de la calumnia, pero no por eso me van a detener y vamos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción al país”.

Finalmente, al igual que su esposa Beatriz Gutiérrez lo hizo al referirse a las aportaciones que hizo Leona Vicario al movimiento de Independencia, López Obrador dijo que Francisco I. Madero recibió dinero para comprar armas para la Revolución, mientras que Ricardo Flores Magón también recibió recursos para poder imprimir el periódico Regeneración.

