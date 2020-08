Quieren prohibir comida chatarra también en tiendas y puestos ambulantes

Diputados locales de Morena propondrán otra iniciativa para prohibir sólo la comida chatarra, pero ahora en las tiendas y puestos ambulantes.

La semana pasada el legislador Miguel Ángel Macedo propuso que la venta de este tipo de alimentos y refrescos esté prohibida dentro y fuera de las escuelas, pero ahora esta nueva iniciativa pretende extender esta prohibición a toda la ciudad, pero sólo para la comida chatarra.

“También estamos poniendo una regulación de comercio en vía pública, no nadas más para los productos que se venden en las tiendas y supermercados, en las tiendas de conveniencia, en las escuelas o las máquinas expendedoras, sino también tiene que ver con el comercio informal; no son sujetos a la colocación de etiquetados frontales y en ocasiones algunos productos que se venden en la vía pública no contemplan condiciones higiénicas para el empaque. En la actualidad no hay regulación”, precisó el diputado local Ricardo Fuentes.

Diversas organizaciones confían en que la ley sea aprobada a nivel federal. / Foto: Cuartoscuro

Detalló que para la elaboración de este documento se consultó a la Secretaría de Salud local, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y especialista en el tema de distintas instituciones, esto para analizar la problemática de obesidad que presentan los capitalinos y para que estas reformas tengan un impacto positivo en la salud de la ciudadanía.

Subrayó que el consumo de alimentos con alto contenido calórico, carbohidratos, grasas saturadas y otras sustancias dañinas para las niñas, niños y adultos, causan problemas de desnutrición, obesidad, hipertensión, padecimientos cardíacos y diabetes entre la población, mismas que al cabo del tiempo, dañan las finanzas del sector salud.

A su vez, el legislador José Luis Rodríguez Díaz de León sostuvo que esta iniciativa no es prohibicionista, sino que se busca que los padres de familia tengan mayor responsabilidad en los alimentos que les ofrecen a sus hijos, puesto que existen opciones saludables dentro del mercado e incluso en alcaldías como Tláhuac se venden botanas hechas con betabel, nopal y semillas deshidratadas.

La CDMX prohibiría también las máquinas expendedoras dentro de los colegios. / Foto: Cuartoscuro

“Esperamos tener todos los elementos para que el siguiente mes de manera inmediata, una vez que pase el periodo constitucional para recibir propuestas ciudadanas se dictaminen de inmediato en la comisión de salud”, destacó.

