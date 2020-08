África es declarada territorio libre de polio, según la OMS

Autoridades sanitarias se aprestan a declarar al continente africano libre del poliovirus silvestre luego de una campaña de décadas, aunque algunos casos de polio derivados de la vacuna aún provocan brotes de la enfermedad paralizante en más de una docena de países.

La declaración dejaría a los vecinos Pakistán y Afganistán como los únicos países donde al parecer no se ha erradicado el poliovirus silvestre. Las campañas de vacunación contra la enfermedad altamente contagiosa transmitida por el agua se ven obstaculizadas por la inseguridad y los ataques a los trabajadores sanitarios.

La Comisión Regional Africana de Certificación de la Erradicación del Polio se apresta a realizar el anuncio después de cuatro años sin casos reportados de polio. La enfermedad llegó a provocar 75 mil casos de parálisis infantil por año en África.

"Today is a day of celebration, and a day of hope. Today we come together to rejoice over an historic public health success – the certification of wild poliovirus eradication in the African Region."- @DrTedros #AFRORC70 #EndPolio #AfricaKicksOutWildPolio pic.twitter.com/RjUAKm98zq

Las autoridades de salud consideran la declaración una de las escasas buenas noticias en el continente en medio de la pandemia de coronavirus, una epidemia de ébola en el Congo, y la persistencia de brotes mortíferos de malaria, VIH y tuberculosis.

La Organización Mundial de la Salud dice que es apenas la segunda vez que se erradica un virus de África después de la eliminación de la viruela hace cuatro décadas.

Sin embargo, la vigilancia defectuosa en este vasto continente de mil 300 millones de habitantes hace pensar que existen casos aislados no detectados de poliovirus silvestre.

La campaña final contra el poliovirus silvestre se concentró principalmente en el norte de Nigeria, donde el grupo extremista islámico Boko Haram libra una insurgencia mortífera desde hace más de una década y los trabajadores sanitarios arriesgan la vida en las campañas de vacunación.

El último caso reportado de poliovirus silvestre en África fue en Nigeria en 2016.

La nueva declaración no significa que África está libre de polio. Restan casos del llamado poliovirus derivado de la vacuna, un mutante raro del virus debilitado vivo contenido en la vacuna oral.

Ese virus mutante está provocando brotes de polio en 16 países africanos: Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Guinea, Ghana, Mali, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Togo y Zambia.

"Since 1996, almost 9 billion polio vaccines have been delivered in Africa, up to 1.8 million cases of wild polio have been averted, and up to 180,000 lives have been saved."-@DrTedros #AFRORC70#EndPolio #VaccinesWork #AfricaKicksOutWildPolio pic.twitter.com/U8T46F3ZHG

