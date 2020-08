Confirman dos casos más de pacientes reinfectados por Covid-19

De acuerdo con medios internacionales como Reuters y EFE, este martes en las ciudades de Ámsterdam y Bruselas se confirmaron dos casos de pacientes que aparentemente se reinsertaron por Covid-19 al igual que el paciente chino en Hong Kong.

Esto de inmediato encendió las alarmas de los especialistas, ya que la preocupación sobre los estudios previos de inmunidad ante el Covid-19 podrían verse seriamente afectados tras el descubrimiento de emergentes segundos contagios del virus.

Sin embargo, varios de los científicos que han colaborado en el desarrollo de las vacunas, manejan con calma esta situación, ya que consideran que para hablar de pacientes que han sido reinfectados, tendría que hablarse de centenas de casos.

De acuerdo con el reporte de la televisora NOS en Países Bajos, la virología Marion Koopmans explicó que el caso de reinfección se trata de una persona mayor que previamente sufrió la debilitación de su sistema inmunológico a causa del primer contagio de Covid-19.

Asimismo, un virólogo belga, explicó que en aquel país también existe un caso de un paciente reinfectado, sin embargo, explicó que no se vio sorprendido el caso que se dio a conocer previamente en Hong Kong.

“Para nosotros no fue una noticia porque también hemos tenido un caso así en Bélgica. Creo que en los próximos días veremos otras historias similares y estas podrían ser exenciones, pero existen (los casos de reinfección) y no es sólo uno, no es una buena noticia”, explicó Marc Van Ranst en entrevista para el canal VRT.

La paciente contagiada en Bélgica es una mujer que el pasado mes de marzo se contagió, y ahora, 5 meses después vuelve a sufrir por el Covid-19, situación que el propio virólogo explicó.

“La primera vez los síntomas de Covid-19 eran relativamente leves, lo cual pudo ocasionar que el cuerpo pudiera no haber creado suficientes anticuerpos para prevenir una eventual reinfección como la que se está presentando”, añadió.

Te puede interesar

Probarán en mexicanos vacunas de Rusia e Italia El canciller señaló que el país fue invitado a participar en estudios clínicos de fase 3 de ambos países para probar sus vacunas

Anuncian cierre de escuelas en Corea del Sur tras rebrote de Covid-19 En las últimas semanas se han detectado cerca de 200 casos de estudiantes y profesores infectados por Covid-19 en Corea del Sur, por lo que han decidido volver a las clases en línea