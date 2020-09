Dos policías son atacados por un tirador durante aparente emboscada en Los Ángeles

La balacera contra dos policías del condado Los Ángeles en una aparente emboscada desencadenó una operación de búsqueda del tirador, una reacción del presidente de Estados Unidos y protestas delante del hospital de California donde estaban ingresados los agentes heridos el sábado por la noche.

La agente de 31 años y el agente de 24 fueron operados el sábado por la noche, según dijo el jefe de policía, Alex Villanueva, en una conferencia de prensa por la noche. Ambos se habían graduado de la academia hace 14 meses, señaló.

Los policías, que estaban sentados en su auto patrulla junto a una estación de metro cuando fueron atacados, pudieron pedir ayuda por radio, dijo el jefe de policía. Villanueva, cuyo departamento ha sido muy criticado en protestas recientes contra el racismo, expresó su frustración por el sentimiento contra la policía e instó a la gente a rezar por los agentes.

“Me molesta. Me consterna al mismo tiempo”, dijo.

La policía compartió un video del incidente en un tuit, en el que se veía a una persona disparar a través del asiento del pasajero del auto.

“El tirador caminó hasta los agentes y abrió fuego sin advertencia ni provocación”, indicó la policía en un comunicado.

El video provocó miles de reacciones en internet, incluido un tuit del presidente, Donald Trump, que respondió “¡Animales a los que se debe golpear con dureza!".

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020