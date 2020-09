AMLO asegura que México cuenta con 20 mil mdp para vacuna contra Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México cuenta con el menos 20 mil millones de pesos para destinarse a la vacuna en contra del Covid-19, incluso garantizó que en caso de necesitarse más recursos se tendrán los necesarios, así lo dijo durante su gira de trabajo en Puebla.

También puedes leer: HP Smart Tank, máxima libertad de impresión

“Hemos ahorrado porque no hay lujos en el gobierno, por eso tenemos nuestras reservas y podemos decir que contamos, de entrada, tenemos disponibles 20 mil millones de pesos para la vacuna; si se requiere más, vamos a tener el presupuesto necesario para que se apliquen las dosis que se recomienden a todos los habitantes de nuestro país”.

El mandatario federal agregó que serán los médicos y especialistas quienes decidan quiénes deben ser los primeros en vacunarse, si el personal médico, quienes tienen enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, adultos mayores, entre otros grupos de la población.

“Lo importante es que se sepa que se va a garantizar el derecho a la salud y, en este caso, que la vacunación va a ser universal, a todos, es decir, no se le va a negar a nadie la posibilidad de que se proteja, que pueda prevenir el que sea afectado por la pandemia”.

Esto te interesa: Conoce los audífonos que recomiendan 10 productores ganadores de premios Grammy

Crisis sanitaria y económica van de salida

Al señalar que es evidente que hay un disminución en el número de contagios y son menos los mexicanos que pierden la vida por la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es fantasía el que México va avanzando y se está saliendo de las crisis sanitaria y económica.

Al supervisar el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, el Ejecutivo federal señaló que debido a que hubo una buena estrategia, "no nos rebasó la pandemia".

Sin embargo, el mandatario pidió a la población seguir acatando las medidas de sana distancia porque el virus del Covid-19 sigue causando daños entre la población.

"En Puebla, como en todo el país, estamos enfrentando dos crisis: la crisis sanitaria por el Covid, 19 y la crisis económica que se originó por esa pandemia, y vamos saliendo también. No es fantasía, vamos avanzando".

Y agregó: "En el caso de la pandemia ya es evidente de que hay una disminución en cuanto a contagio y lo más importante, ya son menos los que pierden la vida, esto que lamentamos tanto. Vamos recuperando empleo, vamos saliendo, estamos avanzando, enfrontando estas dos crisis, ya estamos viendo la luz que indica que vamos saliendo del túnel en el que nos encontrábamos".

No dejes de leer: Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos

"Desde luego, todavía no termina y no debemos confiarnos y debemos seguirnos cuidándonos y lo que nos recomiendan de la sana distancia pues hay que seguirlo cumpliendo, no confiarnos porque está todavía el virus, todavía la pandemia causando daños, todos sabemos de amigos, de familiares, de conocidos que han enfrentado esta terrible enfermedad", dijo.

Fue buena estrategia

Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa, el presidente López Obrador afirmó que la pandemia "no nos rebasó" y todos aquellos poblanos y mexicanos, dijo, que necesitaron atención medica fueron atendidos porque hubo una buena estrategia.

"También es muy importante el decir que hay disponibilidad de camas, que no nos rebasó la pandemia y todos los poblanos y como sucedió en todo el país fueron atendidos, por eso hablo de que fue buena la estrategia".

"La estrategia en general, lo he venido repitiendo, ha funcionado. En otros países optaron por contratar deuda y se endeudaron y aplicaron la misma estrategia de siempre de orientar recursos a las grandes corporaciones económicas", aseveró.

TE RECOMENDAMOS:

Biden aventaja a Trump en 10 puntos para las elecciones presidenciales Biden es además el candidato mejor valorado para gestionar la pandemia de coronavirus o la delincuencia

OFICIAL: Gareth Bale es nuevo jugador del Tottenham Los Spurs consiguieron la cesión del jugador galés, proveniente del Real Madrid, por una temporada

Emmy Awards 2020: ¿Cuándo y a qué hora verlos premios? Los premios Emmy Awards se llevarán a cabo el domingo 20 de septiembre