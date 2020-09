Ibero despide a Rodrigo Perezalonso por burlarse de Citlalli Hernández

La Universidad Iberoamericana informó que el periodista Rodrigo Perezalonso, quien realizó una publicación en redes sociales con comentarios ofensivos en contra de la senadora de Morena, Citlalli Hernández, fue despedido de la institución en donde impartía diversas asignaturas.

La institución explicó que esas actitudes son contrarias a los valores de la escuela, además se dirigieron a la senadora para “asegurarle que las palabras de Rodrigo Perezalonso no representan a la Ibero, y que haríamos lo necesario para evitar que se repitan acciones similares”.

Sobre su separación de la universidad, la decisión se tomó entre representantes de varios sectores, entre ellos el departamento de Derecho.

“El 17 de septiembre, la Ibero dio a conocer que continúa fortaleciendo sus acciones en contra de la violencia de género al interior de la universidad, a través de una jornada permanente de sensibilización para propiciar cambios profundos en el modo de proceder. El lamentable incidente de ayer ratifica la necesidad de avanzar con mayor fuerza sobre nuestro propósito de transformar nuestra comunidad, prevenir y erradicar la violencia de género”.

Luego de la polémica por su comentario, la tarde del lunes el columnista de escribió en Twitter: “Hoy subí un tuit de broma sobre una Senadora, como lo he hecho como sátira en diferentes ocasiones acerca de otros personajes públicos. Creo que me excedí, sobre todo porque la broma se centró en el físico de esta persona. Por ello, ofrezco una disculpa. Con gusto puedo enviar el tuit borrado, mismo que no pongo de nuevo para no reofender”.

Sin embargo, los comentarios en su contra no se hicieron esperar, tanto de la población en general, como de personalidades de la política.

“Muy, muy mala impresión causan ese tipo de mensajes cargados de violencia política de género, discriminación, bullying… es lamentable que esto suceda. Mi respeto y reconocimiento a la Sen. Citlalli, es una persona muy brillante y muy capaz”, escribió la senadora de Morena, María Merced González.

“La violencia por razón de género NUNCA es broma. Es muy grave que un académico se exprese como usted y perpetúe la agresión a una mujer. @CitlaHM es una joven política muy brillante y está por encima de los ataques de usted”, manifestó Antares Vázquez, senadora del mismo partido.

Finalmente, en la misma red social, Citlalli Hernández, manifestó que no le importa que se expresen sobre su físico, pero consideró que alguien machista tenga espacios en la academia y medios de comunicación.

“En realidad no me importa que me critiquen por mi físico, lo que me da pena es que hombres machistas y llenos de odio como @rperezalonso encuentren espacio en medios de comunicación como @Excelsior e impartan clases en universidades como @IBERO_mx. Ojalá pronto encuentre paz”.

