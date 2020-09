Aguilar, ministro cercano a Calderón que va contra juzgar a ex presidentes

Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó un proyecto sobre la consulta para enjuiciar a ex presidentes de México, en el que se establece que dicha iniciativa presentada por el presiente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional, entre los ex mandatarios que se contempla para ser enjuiciados está Felipe Calderón, en cuyo gobierno Aguilar llegó a la SCJN.

Fue en 2009 cuando Felipe Calderón nominó a Luis María Aguilar para ocupar un lugar en la Suprema Corte, en 2018 fue nombrado presidente de ese organismo al cual compitió con Arturo Zaldívar.

En 2011 votó a favor de de un artículo de la constitución de Baja California que protege la vida desde la concepción.

Otra de sus votaciones polémicas fue cuando votó a favor de señalar que Juan Molinar Horcasitas, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como Daniel Karam, quien lo sustituyó en el cargo, no estuvieron involucrados en violaciones graves a los derechos humanos por el incendio de la Guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora.

Felipe Calderón, ex presidente de México de 2006 a 2012 / Foto: Cuartoscuro

Luis María Aguilar ha sido señalado por tener relaciones cercanas y hasta de amistad con personajes de la políticas, sindicalismo y abogados relacionados con hechos delictivos, entre ellos Juan Collado quien actualmente está en la cárcel y enfrenta un proceso legal, incluso el ministro acudió a la boda de su hija, Mar Colado Dot en mayo de 2019.

En el evento también estuvieron la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles; Alberto Elías Beltrán, quien fue encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

También asistieron el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; José Narro, ex rector de la UNAM y secretario de Salud con Peña Nieto; Eduardo Medina, quien era ministro de la Corte, entre otros personajes.

Luis María Aguilar y Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores / Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Un mes después de la boda varios de los invitados comenzaron a ser detenidos, entre ellos Juan Collado; poco después fue aprehendida Rosario Robles; el 3 de octubre Medina Mora renunció a la SCJN.

"Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad", explicó el ministro en el documento publicado este jueves en redes sociales de la SCJN.

