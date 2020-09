25% de empleos en México, en riesgo de automatizarse y desaparecer: OCDE

El 25% de los puestos de trabajo en México tienen un alto riesgo de automatizarse e, incluso, desaparecer ante el avance de la digitalización de la economía, alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ello, implicaría que 25 de cada 100 trabajadores serían desplazados u obligados a realizar tareas que requieren habilidades tecnológicas; como el uso programas, plataformas electrónicas y sistemas de comunicación en línea, que actualmente no saben emplear.

Profesionistas dispuestos a ganar 40% menos, con tal de ser contratados Cuatro de cada 10 ofertas de trabajo pagan salarios de 10 mil pesos o menos, reveló el director de la firma de capital humano OCCMundial

A través del informe Perspectivas económicas de América Latina 2020: Transformación digital para una mejor reconstrucción, la OCDE indicó que –además de los puestos que pueden automatizarse- 35% de las plazas experimentará cambios importantes en las tareas realizadas.

Indicó que “un puesto de trabajo tiene un alto riesgo de automatización, si al menos 70% de sus tareas son susceptibles de ser automatizadas; y correrá el riesgo de sufrir cambios significativos, si entre 50% y 70% de sus tareas pueden automatizarse”.

Habilidades para trabajo digital

Durante una videoconferencia, donde fue presentado dicho informe, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, señaló que, en general, 20% de los empleos en América Latina “corre alto riesgo de automatización; es decir, de ser desplazados”.

Esa, apuntó, es una realidad para la cual no estamos preparados. De hecho, repuso, menos de la mitad de los trabajadores de la región –donde se incluye a México- tiene experiencia en el uso de computadoras, para tareas básicas profesionales.

El líder de la OCDE indicó que menos de 10% de los empleados de las economías latinoamericanas usa las tecnologías digitales para tareas más complejas; como la programación.

Advirtió que para países como México, la informalidad laboral impide el entrenamiento de la fuerza de trabajo; porque que no está conectado. “El que no está en el mercado formal, por su puesto que no recibe entrenamiento”, concluyó.

CONSULTA LO MÁS DESTACADO:

Salario cae 20% y prestaciones van al mínimo en nuevas contrataciones Cuatro millones de trabajadores mexicanos, formales e informales, regresaron a trabajar con menos salario; y en casos extremos, por abajo del mínimo

Baja inicial de 25% en pagos y más plazo ofrecen a deudores del Covid-19 Personas y empresas con deudas o atrasos generados por la pandemia pagarán de acuerdo a sus posibilidades económicas, anunció Hacienda