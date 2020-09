Nunca jamás vamos a restringir la libertad de expresión, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que la mayoría de los periódicos, columnistas y notas ataquen a la Cuarta Transformación su gobierno no limitará las libertades de la población, así lo dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Al hacer un recuento sobre cómo informan siete periódicos respecto a su administración, en las que al menos 66 por ciento de lo publicado es en contra, dijo que entre más lo ataquen más orgullosos se siente por la transformación que se lleva a cabo en México.

El 66% de las columnas me atacan, dice AMLO

“Hay 66 por ciento de opiniones en contra, cómo es que dicen que no hay libertad de expresión; me llena de orgullo que esté sucediendo esto en nuestro país, no soy masoquista, pero cuando se transforma, como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean más digno me siento. Si reaccionan de esta menara es porque vamos hacia adelante, nunca jamás vamos a restringir las libertades, no habrá censura, persecución a nadie, se garantiza a plenitud la manifestación de las ideas, de expresión y de prensa”, dijo.

Como lo hizo en su conferencia matutina, dijo que se revisó la información publicada en El Financiero, El Universal, El Economista, La Jornada, Excélsior, El Heraldo de México, Milenio y Reforma, así como de los intelectuales a los que califica como “orgánicos” que publican en varios de esos medios de comunicación, de quienes, afirmó, tuvieron buenas relaciones con el gobierno, desde la administración de Carlos Salinas hasta la de Enrique Peña Nieto.

También criticó al director de El Universal por sus declaraciones sobre que van a defender la libertad de expresión con todo rigor, “pero antes se llevaban muy bien con todos los presidentes, ahora por algo será, como dicen en mi pueblo, que tienen mucho enojo; no suena lógico, suena a metálico”, agregó.

