Francisco Domínguez Servién: “Querétaro es muy grande; vendrán tiempos mejores”

En sesión solemne de la LIX Legislatura del Estado, el mandatario de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, llamó a reconciliar al país bajo la premisa de que México es invencible cuando está unido y de que hoy la causa común debe ser darle nueva vida a la República.

Reconoció que ha sido un año doloroso y difícil, de sufrimiento, de enfermedad, de luto y de limitaciones económicas para las familias y para las empresas.

“Ha sido un año de desafíos como quizá no se habían enfrentado en un siglo; un año que nos obligó al sacrificio, pero también nos condujo al heroísmo; que nos privó de la movilidad, pero nos condujo a la solidaridad; que nos confinó en la angustia, pero despertó nuestra empatía”.

Por ello, “hoy le digo a las y los queretanos: por su complejidad, por su desafío, por sus retos, nunca como este año me he sentido más honrado, más determinado, más distinguido de ser su gobernador, porque somos un pueblo y una sociedad generosa, solidaria y responsable”.

“Mantuvimos nuestra convicción de que la coordinación entre los órdenes de gobierno y la unidad nacional son las mejores vías para ofrecer resultados a las personas. Siempre he sostenido la visión de que las instituciones deben protegerse y que la investidura presidencial debe respetarse. Así lo he hecho a lo largo de mi vida y en estos meses de dificultades no ha sido la excepción”, señaló.

El mandatario indicó que, en correspondencia al esfuerzo, dedicación y entrega de las y los trabajadores del sector salud que atienden directamente la pandemia, que han estado en la primera línea de atención al Covid-19, se les entregará un bono especial de recursos estatales que va de 10 mil a 20 mil pesos, en una sola exhibición, para apoyar su economía familiar.

Recordó que Querétaro pasará a color amarillo a partir de este lunes 28 de septiembre, de acuerdo al semáforo epidemiológico de la federación, y adelantó que la transición se hará atendiendo los porcentajes que defina el Comité Técnico en Salud estatal.

Domínguez Servién fue claro al señalar que ese cambio no debe propiciar que se baje la guardia y llamó a las y los queretanos a enfocar todo su esfuerzo como sociedad a cumplir las medidas sanitarias, a seguir cuidándose, a vivir sin contagiarse.

Domínguez Servién aseguró que “la racionalidad, la responsabilidad y la eficiencia son en ocasiones tan o más importantes que la austeridad. Obras sin sentido, arrasan con el propósito de ser austeros pues se convierten en dinero perdido”.

Resaltó por ello la importancia de que Querétaro esté posicionado como la segunda entidad federativa más competitiva del país, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), y sea uno de los diez principales destinos de la inversión aeronáutica en el mundo, según el grupo “Financial Times”.

“La inversión llega a donde se le brinda confianza; por eso el mundo sigue confiando en Querétaro”, aseguró en presencia también de los ex gobernadores Ignacio Loyola Vera y Enrique Burgos García.

El Gobernador señaló que las y los queretanos saben que el futuro nunca llega solo: se construye; “no queremos que nadie nos regale nada: solo que no obstaculicen nuestro avance, porque nosotros elegimos un porvenir brillante de bienestar, pavimentamos esa ruta con estudio, con trabajo y con esfuerzo.

Por último, Domínguez Servién exhortó a la ciudadanía del estado a mantenerse unida, hombro con hombro, cerrando filas; “unidos, digamos con voz alta y orgullosa: ¡sí hay de otra!, exclamemos fuerte: ¡se puede estar mejor! recordemos a México que Querétaro es grande, muy grande, porque aquí se independizó la Patria, aquí se escribió la Constitución y aquí, no lo olviden, día a día se construye un México mejor”, exclamó

